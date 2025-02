Sanremo 2025, veleni in Vaticano: dopo la mesa in onda del video di Papa Francesco...

13 febbraio 2025 a

Come ogni Sanremo che si rispetti, anche quello condotto da Carlo Conti non è esente da polemiche. Questa volta a scatenare il polverone è stato il videomessaggio di Papa Francesco alla kermesse musicale. Andato in onda in apertura del Festival, nella serata di martedì 11 febbraio, il filmato è diventato un vero e proprio caso. Tutto ha avuto inizio da un lancio di Dagospia. Il sito ha riferito che Bergoglio ha partecipato "a sua insaputa", in quanto il videomessaggio trasmesso "era stato girato a maggio", non aveva "niente a che vedere" con il festival della canzone italiana, e il Pontefice "pare l’abbia presa male". A girare il video, il francescano vicino al Papa, padre Enzo Fortunato, "che due giorni fa, guarda caso, si è dimesso".

Una notizia prontamente smentita in conferenza stampa dal conduttore, che ha addirittura parlato di "fantascienza". La versione di Conti? A maggio il volto di Rai 1 ha condotto la giornata mondiale dei bambini allo stadio Olimpico "e il Papa mi ha detto: se potrò ringraziare ditemi cosa posso fare per voi". Detto, fatto. Appena ha avuto la conferma di Noa e Mira Awad - cantanti israeliana e israelo-palestinese - il direttore artistico di Sanremo ha avanzato la sua richiesta al Santo Padre "e dopo qualche giorno mi è arrivato questo video, esattamente il primo febbraio". Insomma, tutto regolare.

Eppure - sottolinea Repubblica - la vicenda rimarca un problema ricorrente in Vaticano. Non a caso molti erano all’oscuro che il Papa sarebbe apparso a Sanremo, e anche la Segreteria di Stato e la sala stampa lo hanno scoperto al penultimo. Un grande classico di Papa Francesco. Il Pontefice vanta con la Curia romana un rapporto di diffidenza reciproca. Bergoglio - fa sapere il quotidiano - ha le sue fonti di informazione, bypassa costantemente gli uffici. Da qui i numerosi conflitti e gelosie. Gli stessi che si sarebbero scatenati una volta mandato in onda il filmato e che avrebbero in una qualche misura accreditato l'idea che il video non fosse stato realizzato per l'occasione.