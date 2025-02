La Volta Buona, trappolone-Balivo a Elettra Lamborghini: "No tesoro! Devo scappare". Ma...

13 febbraio 2025 a

Elettra Lamborghini, come sempre, è uno spettacolo per gli occhi e per l'umore. L'ereditiera della prestigiosa casa automobilistica torna a Sanremo in veste di co-conduttrice del Festival insieme a Miriam Leone e Katia Follesa. Ed è stata pizzicata dalle telecamere di La Volta Buona, il talk show di Rai 2 condotto da Caterina Balivo.

La padrona di casa ha approfittato della presenza di Elettra per chiederle un favore bizzarro. "Ci fai Caramello così in diretta?", ha domandato Balivo alludendo alla celebre canzone della cantante. Elettra, però, non è sembrata molto convinta della proposta: "No tesoro! Devo scappare in hotel, è tardissimo". Ma la conduttrice non sembra darle letta e fa partire in studio le note del ritornello del brano. A quel punto, la cantante si scatena accompagnata dagli applausi del pubblico in studio.

Poi la Balivo ha chiesto a Elettra Lamborghini quale canzone in gara in questa edizione di Sanremo utilizzerebbe per un video su TikTok. "Quella di Simone Cristicchi", ha replicato l'artista. Ma dal pubblico di La Volta Buona è arrivato un secco no. In effetti, la canzone del già vincitore del Festival non si addice a un balletto sui social. "Te ne ho detta una che mi piace molto", si è giustificata Elettra.