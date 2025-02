Sanremo 2025, Francesca Michielin svela perché ha pianto: "Tutta colpa del mio reggiseno"

13 febbraio 2025 a

A neanche 24 ore di distanza dalle lacrime sul palco dell'Ariston, Francesca Michielin è tornata a parlare del suo pianto in diretta televisiva. L'artista, già vincitrice di X Factor, ha spiegato che si è trattato di un piccolo incidente con l'outfit. "Questo Sanremo è disagio all'ennesima potenza - ha svelato ai microfoni di Rai Radio 2 -. Ogni sera il disagio aumenta. Ieri mi è cascato il reggiseno in diretta: avevo il top e a un certo punto il reggiseno è sceso, sembrava un vestito futurista".

Ma Francesca Michielin non ha dovuto affrontare solo qualche problemino con la biancheria intima. La cantante si era fatta male a una caviglia - finendo addirittura in stampelle - dopo una brutta caduta durante le prove. Poi, durante la sua esibizione nella prima serata, ha avuto anche problemi con l'audio. E pensare che Michielin aveva portato sul palco dell'Ariston un brano dedicato proprio al suo ex. Ma forse c'è il suo zampino in questa serie di sfortunati eventi.

"Dite che la persona a cui il brano è dedicato mi ha fatto il malocchio?", si è chiesta Michielin durante l'intervista a Rai Radio 2. "In caso io sono più forte. Infatti io sono a Sanremo e lui no. Non mi ha scritto, secondo me è un po' intimorito. E fa bene!", ha poi aggiunto.