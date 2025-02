Sanremo 2025, il pagellone: Brunori-Ranieri, Victoria rockstar e l'inchino di Lauro

Alessandra Menzani 14 febbraio 2025 a

a

a

10) Il vero insider/retroscenista di Sanremo è l’ex direttore di Raiuno Giancarlo Leone. Non si può non seguire il suo accont Instagra. Lui figura tra gli autori di Carlo Conti, dunque gode di un punto di vista privilegiato: filma il dietro le quinte, zona blindatissima e in teoria non fotografabile. Altro che influencer.



9) Edoardo Bennato, 78 anni, jeans attillati e chioma corvina: complimenti.



9-) Victoria. Damiano David arriva tutto leccato, lei suona con i Duran Duran. Ecco la vera essenza dei Maneskin.



8) Il superbo baciamano di Achille Lauro a Bianca Balti. Eseguito alla perfezione, con inchino, senza bacetti nè spargimenti di saliva: bello vedere le buone maniere in mezzo a tanta cafonaggine.



7) Gli occhi verdi di Miriam Leoni bagnati dalle lacrime: stupenda.



6+) La suocera di Brunori Sas ha detto al genero che in una ipotetica finale voterebbe per Massimo Ranieri, di cui è pazza, e non per Brunori.

Ubi maior.



6) Fedez, Achille Lauro, Lucio Corsi: il mio podio. Ma non in questo ordine.



5) La canzone di Giorgia. Dicono che è l’anno di Giorgia, lo ripetono da novembre. È suprema, ma manca il pezzo. Non è bello per niente. Non ce la fanno gli autori a scriverle un brano all’altezza.



4) Francesca Michielin. Non è decisamente il suo Sanremo più fortunato. «Il disagio all’ennesima potenza in questo Festival, mi sta succedendo di tutto e ogni sera il disagio aumenta. Ieri mi è cascato il reggiseno in diretta».



3) Morgan picconatore del Festival, chissà come mai la cosa non ci stupisce. «Sanremo mi fa schifo», sbraita, «insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità, testi inutili». Gli manca solo: «Piove governo ladro» e «Bugo dov’è?». Bei tempi.



2) Il DopoFestival: che c’entra Federica Nargi (ex velina, modella, ballerina) con la musica? Ma non doveva essere un programma dissacrante?



1) Le lenzuolate di articoli che parlano della miracolosa dieta di Noemi, di quanto è magra, ecc ecc. Hanno rotto, abbiamo capito.



0) Alessandro Borghi. Ottimo attore, bellissima presenza, discutibile pettinatura con cresta. Ma che c’azzeccava con l’esibizione di Damiano David che omaggiava Dalla? Era immobile, muto. Ricordava Mauro Re petto con Max Pezzali