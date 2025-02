Sanremo 2025, gaffe e disastro con Simon Le Bon: "Tu sei...", come traducono i tecnici

14 febbraio 2025 a

a

a

Piccolo errore nella terza serata di Sanremo. Qui, tra gli ospiti d'eccellenza, niente di meno dei Duran Duran. La band è tornata sul palco dell'Ariston a 40 anni di distanza dalla prima volta esibendosi con un medley dei loro successi più noti, tra cui Wild Boys. Proprio terminata l'esibizione, però, c'è stato un siparietto tra Simon Le Bon e Carlo Conti, salito sul palco per consegnare alla band un premio della città di Sanremo.

Qui Le Bon ha chiamato il direttore artistico, nonché conduttore, Pippo Baudo. È stato lui infatti a collezionare più conduzioni della kermesse in assoluto. Una battuta per cui ha subito raddrizzato il tiro: "You're just Carlo Conti". Parole che il traduttore non ha capito, traducendo la frase in: "Sei semplicemente il migliore".

Video su questo argomento Sanremo 2025, fan in delirio all'uscita dei Duran Duran dall'Ariston

Ma quello con Conti non è stato l'unico siparietto. Subito dopo la loro performance, dalla platea è spuntata in abito da sposa Katia Follesa: la gag trae spunto dal film Sposerò Simon Le Bon, manifesto di una generazione di ragazze pazze dei Duran e della loro musica. L'attrice ha raggiunto il frontman sul palco e ha guadagnato un lieve bacio stampato sulle labbra: "Mi sono quasi limonata Simon Le Bon, mi si è aperto il body contenitivo", ha detto scherzando.