Sanremo 2025, il delirio di Repubblica contro Carlo Conti: "Gli anticorpi alla restaurazione del Festival"

A sinistra stanno impazzendo. Semplicemente impazzendo. Si parla del Festival di Sanremo 2025: è bastato un Simone Cristicchi, un paio di frasi di Carlo Conti (già reo di aver abolito i sacri monologhi a senso unico) e un generale Vannacci di nero vestito imbucato all'Ariston a rendere, de facto, lo stesso Conti un nemico.

Si pensi infatti ai deliri di Matteo Orfini, il quale ha bocciato senza appello la kermesse poiché priva di ritmo e anche di "rap colto", testuali parole, sconcerto tangibile. Non solo Orfini, però. Il meglio del peggio lo offre la rassegna stampa, l'asse Repubblica-Stampa, dove ci si imbatte in articolesse turlupinanti, grottesche nel loro tentativo di creare un nemico, Carlo Conti, faccetta... scura.

Qui ci si concentra su un articolo su Repubblica di oggi, venerdì 14 febbraio, lo firma Matteo Macor. Già il titolo tradisce lo spirito della colata d'inchiostro: "Villain, Conti, la restaurazione: Ringrazio sempre Amadeus, i confronti non hanno senso". Titolo piuttosto contorto, tenete conto che la frase è di Rose Villain. Nel pezzo si legge che "più della musica sul palco della notte, a fare la terza giornata sanremese è stata piuttosto la corsa non scontata a mettere in discussione il passato più recente, le kermesse firmate Amadeus", sostengono. Un tarlo che, in verità, è tutto loro: unico appiglio è la frase di Cristicchi sul fatto che si trovi più a suo agio con Carlo Conti, ma tutto questo mettere in discussione il lustro di Amadeus appartiene, semplicemente, all'universo della paranoia.

Ma non è finita, il concetto viene reiterato. Con virulenza. "Operazioni visibilità con retrogusto di damnatio memoriae, a metà del guado di una settimana che sta passando giorno dopo giorno all’insegna del confronto con quella dello scorso anno, al quale la risposta più fresca e più o meno imprevista arriva dall’artista che può solo dire sarà sempre riconoscente a Carlo Conti come a Amadeus, mette in chiaro Rose Villain". Eccoci al punto, al cuore dell'articolessa: damnatio memoriae per Amadeus! Ma chi? Ma quando? Ma perché? Carlo Conti va in direzione del tutto opposta. E così, per dare una parvenza di senso al tutto, ecco che si tira in ballo Rose Villain (lei sì che piace ai progressisti: vuole lasciare gli Usa a causa di Trump e anche sull'Italia, con Giorgia Meloni, ha spiegato di avere i suoi bei dubbi).

Il punto è che Villain arrivò a Sanremo nell'ultimo Sanremo di Amadues e ci è tornata nel primo di Carlo Conti. E dunque la signorina Villain spiega che "Amadeus mi ha cambiato la vita e glielo ripeto ogni volta che lo incontro", mentre "ringrazio Carlo Conti per tutti i consigli". E ancora spiega che "c'è il momento giusto per ogni canzone, dipende dalle sensibilità, dal ruolo, dallo stesso momento dell’artista: un direttore creativo deve guardare a quello, più che all’hype che lo circonda", conclude Rose Villain.

Ragionamenti logici, inappuntabili nel loro essere basici. E invece per Repubblica no, sono ben altro. Sono il puntello alla delirante teoria sulla "restaurazione" a Sanremo, che sarebbe quella operata da Conti, dall'humus della kermesse e in definitiva dalla politica, che stringi stringi c'entra sempre. Il punto è che Repubblica, dopo averci dato conto delle parole della Villain, ci spiega che "gli anticorpi alla restaurazione di questa edizione di Sanremo, probabilmente, si possono ancora trovare. E vanno cercati tra gli artisti", leggasi Rose Villain. Bene: gli anticorpi servono in caso di malattia, qui di malati francamente non se ne vedono (eccezion fatta per qualcuno che ha le traveggole, ma quelle svaniscono senza anticorpi). Parimenti, la restaurazione non si vede neppure col lanternino: restaurazione de che? Ve lo abbiamo detto in premessa e lo ribadiamo in conclusione: a sinistra stanno impazzendo.