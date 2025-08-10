Massimo Giannini, una balla ogni tre righe: l'articolo-record

«È tutto sbagliato è tutto da rifare». No, non stiamo tornando a Gino Bartali anche se la frase è sua. Ci riferiamo all’editoriale di ieri di Massimo Giannini su Repubblica. Seduto davanti alla tastiera per scrivere Cosa manca all'alternativa a Meloni non sapeva più da che parte prendere per fare lo “spiegone” ai leader della sinistra. Quattro (Schlein, Fratoianni, Conte e Renzi) contro uno. Neanche fosse Jean-Claude Van Damme ai tempi d’oro. Furente ce l’ha con tutti perché non sono in grado di frapporsi tra Giorgia Meloni e il consenso. Però prima di estrarre il manganello d’inchiostro contro l’opposizione poteva mancare l’attacco all’esecutivo? Una serie di bugie. Andiamo a vederle per disinnescarle una a una.

«Verso le regionali d’autunno», dice, lo vedrebbe anche un «cieco che Meloni è in crisi di nervi e che la sua sgangherata maggioranza è impresentabile». Vero, la leader di Fratelli d’Italia nelle Marche ha il proprio candidato nel registro degli indagati, in Toscana è stata appesa al filo della piattaforma di voto on-line degli alleati, mentre in Puglia la situazione è di stallo alla messicana.