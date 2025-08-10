Paolo Berizzi scopre gli africani omofobi? FdI lo infilza: "Benvenuto sulla Terra"

Paolo Berizzi, il cacciatore di rigurcigti "fascisti" spesso immaginari, stavolta ha stupito i suoi lettori. Invece di puntare il dito contro il solito “pericolo nero” – ma in camicia nera – il giornalista di Repubblica ha trovato un nuovo bersaglio: un gruppo di giovani nordafricani protagonisti di un’aggressione verbale in pieno centro a Trento.

Nel suo post su X, Berizzi racconta: “Si baciano e passeggiano tenendosi per mano – scrive –. Una coppia di ragazzi gay aggredita verbalmente da un gruppo di ragazzi nordafricani: ‘Il Corano dice che i gay devono bruciare’. Trento, estate italiana”.

Un’uscita che ha fatto strabuzzare gli occhi, generando un’ondata di commenti ironici e un po’ increduli. Tra questi, spicca quello di Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, che su Instagram ha commentato: “Benvenuto sul pianeta terra! Oggi persino Paolo Berizzi ha scoperto che gli islamisti odiano i gay. Stai a vedere che forse in Italia la vera minaccia per i diritti non sono i presunti fantasmi fascisti ma gli immigrati irregolari che non sopportano la nostra civiltà? Con buona pace della retorica della sinistra”.

Su X, gli utenti si sono ovviamente scatenati. C’è chi ipotizza scherzosamente un furto di identità digitale: “Hanno hackerato l’account di Berizzi”, oppure “Chi sei, tu che scrivi queste cose? Chi ti ha dato la password di Berizzi? Gli avrai mica fatto del male?? Libera subito Berizzi e nessuno si farà male”. Già, un netto cambio di registro, quello di Berizzi.

Altri fingono preoccupazione per la sua improvvisa “conversione” linguistica: “Santo cielo qualcuno aiuti Berizzi! (Ha scritto nordafricani!)”, “Paolo sei diventato islamofobo?”. E non manca chi collega l’episodio alle sue campagne quotidiane contro la destra: “Saranno fascisti di FdI”, “Quando però qualcuno dice che non sono compatibili con i valori occidentali li tacciate di fascismo”. Già, Berizzi ha parecchi commenti da leggere...