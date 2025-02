Sanremo 2025, Mahmood: "Le mutande? Con la pannocchia", sconcerto in sala stampa

14 febbraio 2025 a

Tempo di conferenze stampa al Festival di Sanremo 2025. La giornata è quella di venerdì 14 febbraio, il giorno dei duetti. E in attesa della serata ecco che il carrozzone sfila in sala stampa. Oltre a Carlo Conti, presente anche Mahmood, l'artista che sarà co-conduttore insieme a Geppi Cucciari.

In conferenza stampa Mahmood spazia a tutto campo. "La costanza è una cosa molto importante che mi accompagna in tutto quello che faccio", ha spiegato rispondendo a una domanda sugli insegnamenti ricevuti dalla mamma. "Delle mie origini è rimasto quasi tutto. Cerco di stare vicino alle persone di sempre, ai miei amici. È importante proteggere la propria mente da una nuova vita rispetto a quella che ho vissuto fino ai 27 anni. Non credo di essere cambiato più di tanto. Sono felice di come sto".

Poi il momento-amarcord: "Ricordo il mio primo Sanremo nel 2016, non avevo neanche l'etichetta, mi ero iscritto al festival dal pc, a casa di mamma, ricordo che dovemmo compilare i moduli e inviare la demo della canzone... ", ricorda Mahmood. "Sono molto felice di essere qui con Geppi, la amo tanto. Carlo mi ha detto devi essere te stesso, ma dalla spontaneità a volte nascono cag***...", sorride mostrandosi ovviamente agitato in vista dell'impegno che lo aspetta. "Cercherò di essere spontaneo in maniera televisivo, sono esaltato, felice". Poi l'artista rivolge i suoi complimenti a Settembre, vincitore delle Nuove Proposte: "Complimenti, hai spaccato". E ancora: "Il premio dei Giovani è più bello di quello dei Big, perché è d'argento. Il mio se l'è preso mamma".

Infine, una curiosità che ha letteralmente fatto impazzire i social. Quando gli hanno chiesto se avesse qualche rituale scaramantico, Mahmood ha risposto negativamente: "Io non ho riti scaramantici. Devo trovarne uno. Adesso ci penso". Dunque a stretto giro di posta, come se avesse qualche attinenza con le scaramanzie, ha aggiunto: La mia crew mi ha regalato delle mutande con una pannocchia disegnata sopra", ha concluso Mahmood. Una mutanda molto particolare...