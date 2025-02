Sanremo 2025, Benigni contro Meloni? Travolto dagli insulti sui social

14 febbraio 2025 a

Uno tsunami. Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo, si esibisce per 10 minuti in un tiro al piccione su Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Elon Musk e Donald Trump, canta la scandalosa (e infatti censurata) L'inno del corpo sciolto, saluta il presidente Mattarella e se ne va. E intanto, su X, è una raffica di commenti. Tra tanti che inneggiano "alla voce della resistenza" contro il governo di centrodestra (anzi, il "regime"), in tanti contestano il tenore piuttosto basso di Benigni, che sempre qua all'Ariston aveva sconvolto tutti con una "lectio" sulla Divina commedia. Altri tempi, altri governi.

"Benigni è letteralmente il nonno con la demenza che inizia a sparare str***ate a tavola e non si ferma più finché non lo cacci a calci in c***o", scrive un telespettatore poco convinto. "Che triste vedere Benigni talmente imborghesito da censurare il suo capolavoro, L'inno del corpo sciolto, in un Festival ove canteranno Bella Str***a". Benigni ospite a Sanremo, a strizzare i cog***ni alla gente, e a recitare Dante, ha abbondantemente rotto il ca***zo. Anche basta".

E ancora: "Benigni mi ha fatto pena senza argomenti originali da trattate", "Telemeloni non ha fatto parlare Benigni.. Carlo Conti lo ha interrotto dicendo non parliamo di politica... mai successo che non si fa parlare Benigni un grande che tutti dovremmo ascoltare!! Ma come si permette! Sei senza pa***le".

"Ha finito il Benigni? Per non sentire le solite vecchie fregn***ce ero andato al ce***so", "...che brutta cosa invecchiare", "Il triplo salto mortale carpiato a cui è stato costretto Benigni pur di zeppare il pippone in difesa di Mattarella nel suo intervento…", "E comunque #Benigni, che vi possa piacere o meno, è l'unico che ha osato "sfidare" tutta la direzione di #Sanremo2025 e della Rai. Per me vincitore morale di questa edizione", "Penoso, fuori luogo, è andato per fare una marchetta al suo programma, un essere stantio, inutile, falso, ipocrita, infame, mer***so. Serve altro?"