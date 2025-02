Sanremo 2025, il Volo con Clara. La parola sfuggita a Gianluca Ginoble, poi scappano

14 febbraio 2025 a

Al Festival di Sanremo Clara nella serata delle cover ha incantato eseguendo con Il Volo The sound of silence di Simon & Garfunkel. La prima strofa è stata eseguita a cappella, la bella voce di Clara però fatica un po' a tenere il confronto con i tre ambasciatori del bel canto. Dieci anni fa il trio aveva vinto il Festival con Grande amore.

Terminata l'esibizione, Gianluca Ginoble de Il Volo si concede un "Ti adoro" all'indirizzo di Geppi Cucciari, co-conduttrice. Quando Carlo Conti si dilunga eccezionalmente ricordando i precedenti sanremesi del Volo, il trio ironicamente taglia corto e saluta, quasi scappando dal palco.

In apertura di esibizione, era stata la Cucciari a imbarazzare Conti. "Grazie per questo bellissimo regalo, Carlo. Qualsiasi persona che ambisce a dare del tu all'ironia - ironizza - ambisce a salire su questo palco dopo Benigni. Grazie Carlo per il bel regalo". Quindi aggiunge: "Stai andando benissimo. Fai ascolti più tu che i servizi segreti. Dimmi subito se c'è un bambino prodigio stasera. C'è qualcuno che ci fa sentire scemi di nuovo?".

Scherzando poi sull'attualità aggiunge: "I cantanti saranno indicati con 'cantante 1' e 'cantante 2'". Prima di introdurre l'esibizione di Clara con Il Volo ne ha anche per le polemiche che hanno riguardato le modalità di voto. "Il voto della sala stampa riflette la situazione del Paese, non conta assolutamente niente", "televoto e Sala Stampa voteranno guardandosi in cagnesco come Governo e Csm", "chi vota da un cellulare intercettato deve mettersi d'accordo con l'intercettatore perché Carlo vuole armonia".