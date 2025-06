Fedez, bomba di Clara: "Il bacio...", gossip impazzito

Clara rompe il silenzio. Dopo essere stata pizzicata da un settimanale di gossip intenta a dare a Fedez quello che sembrerebbe un bacio, la cantante non smentisce né conferma. "Il gossip su me e Fedez? Ok ci sta, fa parte del gioco". Clara, sul red carpet della 71ma edizione del Taormina Film Fest dove apre la seconda serata della kermesse e riceve il Taormina Music Award, si sofferma coi giornalisti e torna sulla presunta liason con il rapper ex di Chiara Ferragni.

"La collaborazione con lui è nata dopo Sanremo - spiega sul singolo 'Scelte stupide' - quando lui mi ha scritto un messaggio dicendomi che aveva scritto questo singolo, e che avrebbe voluto che collaborassi anche io alla scrittura". E ancora: "Gli voglio un grandissimo bene, e sono felicissima dell’estate che ci aspetta".