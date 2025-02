Sanremo 2025, Fedez e le ultime clamorose parole di Bella str***a. Poi scappa senza parlare

15 febbraio 2025 a

"Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza". Si chiude con un mea culpa, assente nel testo originale, una delle cover più attese della quarta serata de Festival di Sanremo, quella proposta da Fedez e Marco Masini.

Tutti e due in nero, il pubblico apprezza, il duetto è riuscito. Resta un dubbio: il riferimento di Fedez è più alla ex moglie Chiara Ferragni a più alla presunta terza incomoda, Angelica Montini. Solo i diretti interessati, con ogni probabilità, lo capiranno, anche se Fabrizio Corona ha una opinione ben precisa (e ovviamente è quella più maliziosa).

"Confondi lo schifo con l'amore", canta Fedez che ha cambiato alcune delle barre più "scandalose" di Bella str***za con versi autobiografici comunque molto duri e sentiti. "Non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama davvero… Ho una cicatrice sulla pancia che fa meno male… Ti ho dato tutte le ragioni per essere una Bella str***za".

Con lui Marco Masini, che alla fine dell'esibizione viene abbracciato e ringraziato con delle pacche sulle spalle. Fedez, molto emozionato durante la performance, finisce sorridendo, quasi saltellando. Decisamente più "leggero", anche se lascia il palco senza parlare a differenza di tutti gli altri artisti. A testimonianza di quanta attesa avvolgeva la cover, e anche un po' di imbarazzo se non paura, le parole di Carlo Conti che ha presentato il brano come "una storia d'amore che non avremmo mai voluto che finisse così". Ombre del patriarcato sull'Ariston.