Sanremo 2024, la mamma di Fedez, la lezione di Ranieri e le Hogan di Bennato

Alessandra Menzani 15 febbraio 2025 a

a

a

10) Mahmood in conferenza stampa: «Io e il mio staff indossiamo tutti delle mutande con una pannocchia». «Conti mi dice di essere me stesso, ma troppo me stesso dico cagate». Scatenato. Poi arriva all’Ariston e mostra un look simil Garko.



9) Samuele Parodi, il bimbo di 11 anni che aveva chiesto al Tg1 di essere messo alla prova sulle sue conoscenze della storia del Festival. Lo ha fatto: ha risposto a tutti i quiz di Conti e presenta un gigante come Massimo Ranieri che, intenerito, lo abbraccia. «Una cosa è certa: ho trovato il prossimo conduttore di Sanremo», sancisce Conti.



8+) Arisa, che ha duettato con Ira ma. Una grandissima voce italiana che meriterebbe ogni Sanremo. E invece...



8) Al Bano Carrisi. Altro che Sanremo e “sanremite”, lui vola oltre. L’artista potrebbe tenere a Mosca un concerto per la pace. «Ho ricevuto un bellissimo messaggio dalla persona che è stata il mio impresario in Russia, il quale mi ha detto “tieniti pronto per fine agosto o inizi di settembre perché faremo il concerto per la pace”», racconta. Questo sì che sarebbe un colpaccio.



7) Achille Lauro balla con Victoria De Angelis (ex Maneskin che ha suonato per i Duran Duran). Bella coppia (ma a lei piacciono le donne).

6) Massimo Ranieri, che giovedì ha cantato con un occhio tutto rosso, ha commentato: «Oggi i ragazzi scrivono musica con il computer - dice Ranieri, in gara con Tra le mani un cuore, scritta da Tiziano Ferro e Nek - ma così imparano a programmare, non a suonare e le due cose sono molto diverse». Ha ragione da vendere.

5) La mamma di Fedez riceve il Tapiro e dice: «Sono una mamma strana, una mamma stronza». Intercettata a Sanremo, l’inviato del tg satirico domanda ad Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, se è preoccupata per quello che sta travolgendo Fedez: il divorzio, le “cattive” compagnie, le rivelazioni sulla presunta amante. Lei non batte ciglio.

4) Sound of silence di Simon & Garfunkel cantata da Clara e dal Volo. Troppi urli. Oscena.

3) Lo scotch nero sulle Hogan di Edoardo Bennato. Fondamentale. Le Hogan si riconoscerebbero anche sotto dieci chili di cemento.

2) La scaletta di venerdì sera che ha pizzato Fedez e Marco Masini con Bella Stronza a mezzanotte e mezzo.

1) La minaccia di Tony Effe a Carlo Conti: «Semi tolgono i gioielli canti tu». (La sera prima i dirigenti Rai gli hanno levato la collana da 70 mila euro per timore di pubblicità occulta). Uh mamma, che paura.