Sarabanda Celebrity, "che disastro": pazzesca gaffe di Sabrina Salerno

Una gaffe dietro l'altra a Sarabanda Celebrity. L'ultima puntata del programma di Italia 1 condotto da Enrico Papi ha visto in gara Sabrina Salerno, Nina Zilli, Aurora Ramazzotti e Lodovica Comello per il team delle donne. Filippo Bisciglia, Sergio Friscia, Daniele Battaglia e LDA, per la squadra degli uomini. A scatenare i telespettatori, più di tutti gli altri, è stata la Salerno. La cantante è incappata in diversi strafalcioni non passati inosservati.

Un esempio? Sabrina Salerno si è prenotata dicendo che una canzone era di Fabio Rovazzi (su consiglio di Nina Zilli) senza sapere nemmeno il titolo, ma in realtà era "Una vita in vacanza" de Lo Stato Sociale. Poi, sempre la Salerno, nella manche "In & Out", ha cantato il brano "Non sono una signora" a occhi chiusi, sbagliando il finale della strofa. La cantante, tra l’altro, ha insistito nel ricordare che non seguiva il gobbo e che era a tempo, ma aveva solo cambiato le parole. Ma niente, non è bastato.