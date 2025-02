Sanremo 2025, le rivelazioni piccanti di Clara sul dietro le quinte: "Si sco*** eccome. Io..."

15 febbraio 2025 a

Clara si sbottona. L'artista, in gara a Sanremo, si racconta a The Secret Case. "A Sanremo si sc**a?", chiede senza mezzi termini la presentatrice del podcast. "Io no - ammette -, però secondo me si sc**a. A guardare certi cantanti secondo me sco***no eccome". Ma non finisce qua, dato che le domande più "intime" non mancano. "Le manette mi piacciono assai, assai. Però non mi piace sempre essere dominata, ma anche dominare".

Poi si cambia e si passa a qualche domanda sulla kermesse condotta da Carlo Conti: "Sono tutti nervosi, così. Ero con Lucio Corsi e dicevo: ‘mi sto ca**ndo sotto’ e lui mi diceva: ‘eh anche io'”. Infine si fa più seria e conclude: “Io ho sempre mollato tutto ciò in cui non eccellevo; solo la musica non l’ho mollata mai".

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover, Clara, affiancata dal celebre trio Il Volo, ha interpretato "The Sound of Silence" di Simon & Garfunkel. Inutile dire che la standing ovation non è mancata. Anche se per molti la prima strofa, che è stata eseguita a cappella da Clara, ha faticato un po' a tenere il confronto con i tre ambasciatori del bel canto. Dieci anni fa il trio aveva vinto proprio il Festival con "Grande amore"