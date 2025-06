Clara, i look sempre più sexy: è la nuova Elodie

L'annoso dilemma «è giusto che un'artista mostri il corpo per vendere più dischi?», molto gettonato dai tempi di Madonna, Patsy Kensit fino a Miley Cyrus e alla nostrana Elodie, sarà allargato anche all'ultimo fenomeno del pop italiano, la bella Clara. Ventisei anni, varesina, vero nome Clara Soccini, padre imprenditore nel campo dell'antiquariato, mamma insegnante, studi al liceo linguistici. Dopo aver studiato musica e canto da ragazzina, si è fatta conoscere dapprima come creatura angelicata nel 2023 quando ha vinto Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Boulevard. L'anno successivo ha partecipato tra i Big con Diamanti grezzi. Con l'ultima partecipazione al Festival targato Carlo Conti, la terza consecutiva, si è fatta notare ancora di più anche grazie a look audaci, ma raffinati. L'ha notata soprattutto Fedez - artisticamente parlando, forse non solo - che era anch'egli in gara tra i Big con il pezzo Battiti. Lei cantava Febbre, erano decisamente sintonizzati su tematiche mediche. Il rapper di Rozzano l'ha subito reclutata come partner della hit estiva Scelte stupide, e sappiamo bene che quasi ogni pezzo vacanziero e furbacchione di Fedez è un successo.

Crescendo, Clara ha deciso di puntare molto sull'aspetto fisico, più che legittimamente: è una bellissima ragazza, le sue doti canore non hanno nulla a che fare con l'esteriorità. Eppure la cantante di Varese manifesta un certo fastidio: «Mi dispiace quando ci si ferma solo alla parte estetica», dichiarava Clara alla vigilia di Sanremo 2025, «e quando il pubblico, e questo soprattutto gli adulti lo fanno, quando noi ragazzi scriviamo una canzone parlando di tristezza quasi sembrano non accettare che anche noi giovani possiamo provare sofferenza o possiamo averne provata in passato. Anche loro sono stati piccoli, perché mai dovrebbero non capirci?».

Elodie da questo punto di vista, agisce più consapevolmente, ammette che mostrare uno spacco o una scollatura non è solo una scelta di moda. «Sono femminista, il mio è un manifesto politico di donna libera. Nessuno dovrebbe gridare allo scandalo perché il corpo è mio, il corpo è delle donne», ha dichiarato in varie occasioni. E ancora: «C'è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne». Bisogna vedere al di là dei manifesti e dei successi veloci, cosa c'è di solido, gratta gratta, dentro questi fenomeni che ormai si fatica a distinguere. E questo lo dirà solo il giudice supremo che è il tempo.