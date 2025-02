Sanremo 2025, Carlo Conti risponde alla "provocazione" di Tony Effe: "Cosa trovo divertente"

15 febbraio 2025 a

a

a

La collana di Tony Effe, fatta togliere dalla Rai poco prima di salire sul palco, sta diventando un caso. A raccontare l'accaduto, non senza perdere le staffe, il diretto interessato. "Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inca**ato nero", ha detto al DopoFestival. Poco prima a far preoccupare era stato una Instagram stories in cui il cantante arrivava a dire rivolgendosi a Carlo Conti: "Se stasera mi levano i gioielli, canti tu". In realtà nulla da temere visto che l'artista si è tranquillamente esibito sul palco di Sanremo.

Motivo su cui si è soffermato lo stesso direttore artistico in conferenza stampa: "Trovo divertente che Tony Effe abbia detto che se non gli facevano indossare la collana dovevo cantare io. Mi stavo già esercitando, ero pronto". E ancora, in riferimento alle polemiche: "Io non seguo tutto quello che succede fuori, credo faccia parte della forza del festival e serva a farlo crescere. È fumo, polverone che si crea intorno e che serve. Prima si faceva coi manifesti, ora si utilizzano mezzi sempre più grandi, ci sono i social che ci permettono di parlare e sparlare, per poi ritrovarci tutti la sera a guardare la stessa cosa".

"Stasera non ti facciamo parlare". Frecciata di Tony Effe a Carlo Conti: il caso che scuote Sanremo

Quanto accaduto con Tony Effe non è altro che frutto di una norma che è stata inserita tanto nei contratti con le case discografiche che nel contratto del Festival di Sanremo che vieta di associare l’immagine o il nome di un artista, di un conduttore o di un ospite a marchi, loghi, prodotti, servizi di terzi.