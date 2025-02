Sanremo 2025, la diretta della finalissima: Rose Villain "in intimo", Marcuzzi sbianca

15 febbraio 2025 a

Tutto pronto all'Ariston per la finalissima del 75esimo Festival di Sanremo. Carlo Conti, direttore artistico e padrone di casa tornato quest'anno dopo i 5 anni d'oro di Amadeus e capace addirittura di migliorare i dati di ascolto, sarà accompagnato sul palco da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Ci sarà ancora Bianca Balti, per la consegna dei premi "secondari", mentre Mahmood, venerdì sera in versione co-conduttore, presenterà al pubblico il suo nuovo singolo Sottomarino. Tra i super-ospiti, Antonello Venditti che riceverà il premio alla carriera (e per l'occasione canterà suoi classici come Amici mai e Ricordati di me), l'attrice Vanessa Scalera, il presentatore e divulgatore scientifico Alberto Angela e soprattutto Edoardo Bove, il 22enne centrocampista della Fiorentina fermato lo scorso dicembre da un malore in campo nella gara contro l'Inter. L'attenzione di tutti però sarà ovviamente sulla classifica: grande favorita Giorgia (che si è aggiudicata anche la serata dei duetti con Annalisa sulle note di Skyfall di Adele), attenzione però anche a Simone Cristicchi, Brunori Sas, Achille Lauro e all'outsider Lucio Corsi. Segui la diretta di Liberoquotidiano.it.

Ore 22.02 - Arriva Alberto Angela, l'urlo dalla platea

"Trovarsi qui è una emozione incredibile, e questa è una macchina perfetta. Le mie canzoni sanremese? Vita spericolata di Vasco Rossi, quando avevo 20 anni. Poi un'altra, Eros Ramazzotti con Terra promessa. Se la riascoltate e guardate le parole sono di una modernità... Allora c'era speranza nel futuro, oggi vedo timore invece dovete avere speranza". Quando Conti parla del suo nuovo programma su Andrea Camilleri sbaglia la data, "lunedì prossimo, 14 febbraio", e qualcuno dalla platea lo corregge con un urlo: "Il 17!".

Ore 21.56 - Brunori Sas, il primo tra i "favoriti"

Tocca a Brunori Sas: il cantautore calabrese è il primo tra i papabili per il podio a esibirsi.

Ore 21.50 - Prima Clara poi Serena Brancale, viva le donne

Tocca a Clara, con look con frangetta sexy, sbarazzino e decisamente rinnovato. Poi si esibisce Serena Brancale

Ore 21.39 - Tony Effe e le battutine di Cattelan

Arriva Tony Effe e Cattelan non può mancare di ricordare: "Ci è mancato poco che ci fossi tu su quel palco, Carlo. Lil Conti. Ve lo immaginate a petto nudo?". Il trapper romano, come sempre, non troppo comunicativo. Si avverte un po' di gelo.

Ore 21.30 - Arriva Rose Villain, si ferma tutto

La gara procede spedita con Kekko e i Modà (e la dedica all'amico scomparso, commovente). Poi è il turno di Rose Villain, che si presenta all'Ariston praticamente in intimo, con un abito nero ridottissimo tutto trasparenze "Fuorilegge", come il titolo della sua canzone. "Mi sento male pure io per quanto è bella - commenta la Marcuzzi -, è proprio fuorilegge".

Ore 21.10 - Bresh in versione casual

Dopo aver vinto il premio-jella per i guai tecnici nel duetto con Cristiano De Andrè, torna Bresh con un look decisamente casual.

Ore 21.05 - Alessia Marcuzzi entra e abbraccia tutti

Ingresso da mina vagante di Alessia Marcuzzi, elegantissima in un sensuale e aderente abito da sera total black. La conduttrice romana dice di aver bisogno di "contatto fisico" e prima abbraccia Conti, quindi scende in platea e abbraccia prima Mara Venier seduta in prima fila, che la congeda con una pacca sul Lato B, e quindi un signore, perfetto sconosciuto. Quindi presenta Marcella Bella.

Ore 21.01 - Arriva Cattelan e presenta Willie Peyote

Si va veloci come un treno. Arriva Alessandro Cattelan, "reduce da un DopoFestival esplosivo", si complimenta Conti. E lancia Willie Peyote con Grazie ma no grazie.

Ore 20.54 - Via al televoto con Francesca Michielin

Si apre ufficialmente il televoto e la gara, con Francesca Michielin ad aprire la finalissima con Fango in paradiso.

Ore 20.45 - Si comincia, puntualissimi. E si balla con Gabry Ponte

Carlo Conti scende le scale con un po' di impaccio: "Cercheremo di finire alla grande". E poi lancia Gabry Ponte con queste parole: "Ieri sera ci ha guardato tutta, ma proprio tutta l'Italia". E via al djset che fa ballare l'Ariston. Dopo la performance del dj, Conti lo celebra: "Credo che mai una serata sia iniziata così". Ponte ringrazia chiamando Conti... Claudio (Cecchetto?) e sui social è tam tam: "All'Eurovision mandiamo lui, la vinciamo matematica".

Ore 20.20 - La scaletta della finale

Ad aprire la gara sul palco dell'Ariston, poco prima delle 21, sarà Francesca Michielin. A chiudere, invece, sarà Sarah Toscano poco dopo l'una. L'ordine d'uscita dei 29 cantanti: Francesca Michielin, Willie Peyote, Marcella Bella, Bresh, Modà, Rose Villain, Tony Effe, Clara, Serena Brancale, Brunori Sas, Francesco Gabbani, Noemi, Rocco Hunt, The Kolors, Olly, Achille Lauro, Coma _Cose, Giorgia, Simone Cristicchi, Elodie, Lucio Corsi, Irama, Fedez, Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento, Joan Thiele, Massimo Ranieri, Gaia, Rkomi, e Sarah Toscano.

Ore 19.50 - Antonello Venditti, "omaggio alla mia storia artistica"

"È un omaggio alla mia storia artistica che non si conclude certo oggi ma guarda soprattutto al domani". Così Antonello Venditti commenta il Premio alla Carriera del Festival di Sanremo, che riceverà stasera al teatro Ariston. Venditti parte il 17 giugno con il suo tour "Notte prima degli esami 40th Anniversary - 2025 Edition", le prime tre date (17,19 e 21 giugno) saranno a Roma alle Terme di Caracalla, poi una ventina di date in tutta Italia (Genova, Pompei, Bari, Taormina,Palermo, Milano,Torino,Firenze...), tra cui il 18 settembre all'Arena di Verona.

Ore 19.34 - Tony Effe: "Regole non uguali per tutti"

"Ero un pochino preso male, più che arrabbiato, perché ho dovuta togliere la collana prima di salire, ma è passata. Mi ha un po' cambiato emotivamente l'esibizione. Ci sono rimasto male anche perché altri artisti erano entrati con i gioielli". Lo dice Tony Effe in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla collana ha dovuto togliere prima dell'esibizione.

Ore 19.01 - The Kolors, "la competizione non ha niente a che fare con la musica"

"Siamo in un mega frullatore, non ci rendiamo conto del percepito di questo Festival. Però c'è un clima diverso dall'anno scorso, mi aspettavo di avvertire un po' di gara e di competizione. Invece vedo che ognuno si prende la propria fettina di torta. Ciò mi rende felice perché secondo me tutto ciò che è competizione non ha niente a che fare con l'arte e con la musica. So che sto parlando alla conferenza stampa di un contest. Sarà che ci saranno tanti amici nel cast, ma sentiamo ancora meno la gara". Così il cantante dei The Kolors, Stash, oggi durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo, in cui il gruppo formatosi a Napoli presenta la canzone Tu con chi fai l'amore.

Ore 18.50 - Termometro social, "Giorgia è la regina"

Giorgia è la regina delle conversazioni con circa 93.000 post, 20 milioni di interazioni e il sentiment più positivo (35%), complice la sua vittoria nella serata delle cover, come emerge dalla ricerca di Socialcom realizzata con la piattaforma Socialdata in esclusiva per l'Adnkronos. A seguire Fedez, con 88.000 post, che guida l'engagement (37 milioni di interazioni) grazie alla connessione tra il testo della sua canzone e la sua vita personale. Condivide con Giorgia quasi lo stesso livello di sentiment positivo (34%), alimentato dall'attaccamento della sua vasta fanbase. Seguono: Simone Cristicchi con 84.000 post, 17 milioni di interazioni e 28% di sentiment positivo; Olly con 71.000 post, 19 milioni di interazioni e il 30% di sentiment positivo; infine, Achille Lauro con 46.000 post, 16 milioni di interazioni e il 28% di sentiment positivo. Se il voto fosse deciso oggi sui social, Giorgia sarebbe la favorita, premiata per la sua voce e il duetto con Annalisa. Ma l'underdog Olly, forte dell'apprezzamento per la sua canzone e della crescita esponenziale sui social, potrebbe sorprendere. Fedez, invece, potrebbe ribaltare tutto se il suo enorme seguito si traducesse in voti.