Sanremo 2025, Giorgia fatta fuori ed esplode il caso: "La classifica peggiore di sempre". E Conti...

16 febbraio 2025 a

a

a

All'una e mezza accade l'impensabile: Giorgia è fuori dalla top 5 del Festival di Sanremo. Lei, la favoritissima per la vittoria finale, esclusa dal podio come Achille Lauro. Assurdo, talmente assurdo da provocare la rivolta del pubblico dell'Ariston. Alla fine vince Olly davanti a Lucio Corsi, due autentici outsider. E' stato il Festival delle sorprese, forse le più grandi degli ultimi anni.

Quando Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, sinceramente attoniti per il verdetto congiunto di televoto, sala stampa e radio, leggono la classifica , dalla platea si alzano fischi sonori, buu, parole rabbiose. Parte il coro "Giorgia Giorgia!" per protesta e Conti quasi lo appoggia: "Io li lascio gridare, come sempre saranno i prossimi giorni a decretare chi ha vinto". Come dire: non si vive di sola classifica. Certo è che lo smacco è grande, grandissimo.

Giorgia riceve il premio "minore" ed è caos: il pubblico urla, lei piange

Caos dentro il teatro, toni pesantissimi fuori, sui social. "I fischi e le urla al settimo posto di Achille Lauro e sesto di Giorgia dicono tutto", scrive un utente su X. "Il pubblico che grida 'Giorgia Giorgia' mi rappresenta", gli fa eco un altro. C'è chi punta il dito contro "un festival da dimenticare con la peggior classifica di sempre", chi parla di "horror" e "classifica surreale". E chi, in segno di ribellione, posta il video di Blanco che distrugge gli addobbi floreali sul palco nel 2023. Insomma, tra "meme" e "sfottò" stavolta l'ira dei telespettatori sembra reale.

E tutto viene confermato quando alla grande interprete romana, in gara con La cura per me, riceve un premio minore pochi minuti dopo, il premio Tim per l'artista più amato sulla App di Tim. Una consolazione, ma non da poco: il pubblico si alza in piedi, urla "hai vinto, hai vinto", Giorgia piange, si copre gli occhi, poi esplode in una risata liberatoria. "E' la vera vittoria", le sussurra Carlo Conti. "Dopo tutti questi anni - dice Giorgia - ha valore inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore", conclude piangendo.