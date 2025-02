Sanremo 2025, Lucio Corsi spiega tutto: "Arrabbiato con Carlo Conti? Ecco la verità"

16 febbraio 2025 a

"Non mi aspettavo questo finale, era un salto nel vuoto la prima esibizione, non sapevo come poteva essere la canzone. Sono incredulo. Ora La mia vita resterà uguale, tutti i giorni al pianoforte, alla chitarra, con i ragazzi con cui suono da 10 anni. Spero di suonare il più possibile". Lo ha detto Lucio Corsi, il cantautore toscano arrivato secondo al Festival di Sanremo. A chi gli chiedeva quale messaggio volesse lanciare, Corsi ha risposto: "il messaggio che vorrei passasse è che serve tempo per fare le cose. Io per decidere di mandare una canzone a Sanremo ci ho messo anni e anni di battaglia interiore, mi serviva il tempo per fare la gavetta, 12 anni, passo per passo senza avere fretta. Questo passo lo volevo fare quando avevo sotto i piedi delle fondamenta costruite con la grinta".

Poi sempre Lucio Corsi ha anche chiarito le voci di di una arrabbiatura con Carlo Conti e topo Gigio svelata da Selvaggia Lucarelli. Conti avrebbe trasformato in una gag l'esibizione con topo Gigio. "Non ero arrabbiato, eravamo tutti cotti - ha risposto il cantautore -. Tutti distrutti dalla tensione di questi giorni. «Questo Sanremo è stato un turbine, però mi sono anche divertito".