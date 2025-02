Sanremo 2025, Carlo Conti chiude col botto: abbattuti tutti i record, altra rosicata per la sinistra

16 febbraio 2025 a

Per dirla alla Gabry Ponte, "Tutta l’Italia" ha guardato Sanremo. La finale è stata vista da 13,4 milioni con il 73.1% di share in total audience. picchi d’ascolto della serata finale di Sanremo 2025 sono stati raggiunti, in termini di share, all’1.56, quando al momento della proclamazione del vincitore era sintonizzata sul festival l’87,3% della total audience, mentre in termini assoluti, il picco è stato di 16.700.000 spettatori ed è stato registrato alle 22.09, mentre Carlo Conti e Alberto Angela presentavano Francesco Gabbani. "Semplicemente grazie". Così Carlo Conti su Instagram al termine del Festival di Sanremo. Il direttore artistico posta una foto dell’ultima serata che ha sancito il trionfo di Olly con ’Balorda nostalgia'.

Arriva poi il commento di Antonella Clerici, co-conduttrice della prima serata con Gerry Scotti: "Bel Festival. So già che starai correndo vs la tua Firenze x rientrare nella tua bella normalità fatta di cose semplici. A presto amico mio". Messaggi social anche per il trionfatore di Sanremo. "Con Olly finalmente la Sampdoria torna a vincere qualcosa": questo uno dei tanti commenti sui social dopo il trionfo a Sanremo del 23enne cantante genovese, tifosissimo blucerchiato. "Vince il ragazzo della Sud", "Grande Olly!! Forza Samp!!", esultano altre due supporter. Un utente ricorda in portoghese come Olly sia "cresciuto vedendo l’attacco Pazzini-Cassano ed era sempre presente a Marassi". Il successo al Festival, peraltro, è arrivato poche ore dopo l’ennesima delusione della sua squadra del cuore, battuta 2-1 a Bolzano dal Sudtirol in Serie B e sempre più lontana dalla zona promozione.