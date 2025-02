Francesca Senette si confessa: "Ero una star della tv, poi all'improvviso tutto è finito. Cosa faccio ora"

16 febbraio 2025 a

a

a

Francesca Senette si racconta al Corriere della Sera. L'ex conduttrice del Tg4 oggi insegnante di yoga spiega come è cambiata la sua vita: "Tornare in televisione non è come andare a fare un viaggio o shopping, ci vanno le frequentazioni giuste. E io sono scostante, non sono capace a fare la paracula. La Francesca 2.0 che sono oggi ha capito che quello che mi è capitato, è stato una fortuna. È mio marito quello che non ci può credere. Mi dice: “È pieno di gente che non sa fare niente, e invece tu…”.

E ancora: "Curo la mia nicchia, le mie allieve. Il mondo è pieno di giornaliste, di conduttrici più giovani, più brave di me. Più introdotte, sicuramente. Rifarei tv se potessi parlare delle cose che amo: di benessere e di yoga". Poi parla del Cavaliere: "Nei corridoi, se mi incrociava diceva sempre: “La vedete la Franceschina? L’ho scelta io”. Mi prese da Antenna Tre. Ante cene galanti. Mi vide in uno speciale che realizzai sulla Lega Nord a Pontida, con Bossi che aizzava i suoi come un guerriero". Poi aggiunge: "Bossi era come un leone. C’era questa relazione di amore e odio con il Cavaliere. Lo speciale durava 50 minuti. La leggenda narra che Berlusconi lo vide e chiamò seduta stante Emilio Fede: “Guarda che c’è una biondina che secondo me deve venire da noi”. Fede telefonò la mattina dopo".

Infine parla del suo nuovo lavoro, lo yoga appunto: "Per me è diventata una necessità senza che neppure me ne accorgessi. Io ero una da palestra. È diventato un mestiere con il Covid. Come tutti mi inventai qualcosa da fare: mia figlia mi faceva i video e io tutti i giorni tenevo una lezione gratis. A fine pandemia, tante donne mi hanno chiesto di continuare. La cosa più emozionante è stato quando a giugno, per il Cancer Survivors Day, ho guidato in Piazza Duomo una lezione davanti a centinaia di persone".