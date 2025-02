Sanremo 2025, lo sfogo di Simone Cristicchi: "Messa in dubbio la mia integrità morale"

16 febbraio 2025 a

"C’è stato qualcosina che mi ha non infastidito ma che non mi aspettavo, perché è stata messa in dubbio la mia integrità morale, e mi sembra strano perché io ho invece un percorso molto coerente, non ho mai strizzato l’occhio a nessuno, ho sempre lavorato nella purezza e nell’integrità e nella pulizia di coscienza che penso di avere", afferma Simone Cristicchi, vincitore del premio della Critica Mia Martini al 75mo festival di Sanremo, replicando alle accuse che gli sono state mosse da alcuni in merito al suo brano ’Quando ero piccola' che affronta il tema della malattia mentale e dello stare vicino ai genitori anziani da parte dei figli. "Tutto il resto è un dono enorme e me ne vado con un senso di gratitudine nei confronti di Carlo Conti,perché è stato lui a scegliere il brano ed è grazie a lui che ora si può parlare di questo tema importante che credo coinvolga tutti noi", aggiunge Cristicchi.

"Penso di aver affrontato il festival in punta di piedi, ho portato una canzone che parlava di vita reale e autentica, e credo che le mie esibizioni siano arrivato al pubblico per l’emozione che provavo cantando il brano".

"Quello che mi ha stupito è quello che sta accadendo tra i giovani con questo brano, non era assolutamente prevedibile e fa parte dell’imponderabile e anche della fortuna di avere una platea così vasta", aggiunge il cantautore. "È stata ’opportunità' per me di farmi conoscere da generazioni per le quali io non esisto e che adesso invece hanno imparato a conoscermi grazie a questo brano, e mi da l’opportunità di veicolare un messaggio di sensibilizzazione su un tema importante. È andato oltre ogni più rosea aspettativa".