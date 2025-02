Sanremo 2025, la folle teoria del complotto sulla vittoria di Olly: "Perché aveva le cuffie al collo"

17 febbraio 2025 a

Su Sanremo 2025 e sulla vittoria di Olly si scatenano i complottisti. Innanzitutto in queste ore è diventato virale un post sui social su Marta Donà, la manager che gestisce gli interessi artistici degli ultimi 4 vincitori di Sanremo nelle ultime 5 edizioni.

Poi c'è stato anche il tormentone del numero 15 abbinato a Olly, lo stesso di Angelina Mango lo scorso anno, e ora scatta pure la paranoia per le cuffie del cantante genovese che si è presentato sul palco poco prima della proclamazione del vincitore con gli auricolari. Diversi reel e vide sui social mostrano questo dettaglio con una tesi assurda che li accompagna: "Notate bene? Brunori Sas non aveva gli auricolari, non li evav nemmeno Lucio Corsi.

L'unico ad averli era Olly, sapeva di dover cantare?". Una teoria piuttosto risicata dato che spesso i cantanti le lasciano al collo dopo le esibizioni e magari Olly non le aveva tolte. Ma tant'è, il popolo dei cospirazionisti da tastiera sui social si è scatenato mettendo sul campo l'ennesimo complotto: "Olly sapeva già di aver vinto". Come ogni anno dunque le polemiche su Sanremo non si spengono subito, ma per qualche giorno non si fa altro che parlare di tesi e teorie lunari sul solito vincitore annunciato. Ma il televoto non ha alcun valore nei fatti? Lecito chiederselo.