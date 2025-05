Jannik Sinner, la rivoluzione: che "casetta" si è comprato

Non solo mente e corpo, però. Anche il mattone. Infatti una delle novità più significative nella sua vita privata riguarda proprio la sua abitazione. Il numero 1 al mondo ora non vive più in affitto nel Principato di Monaco: ha scelto di acquistare un immobile tutto suo . Un passo importante, che riflette anche una volontà di stabilità e radicamento nella città che ha ormai eletto a sua base. E, per certo, i denerai per comprarsi una casa monegasca non gli mancano.

Nei mesi di stop forzato dai tornei, Jannik Sinner ha saputo trasformare un momento complicato in un’opportunità preziosa. Lontano dal circuito, il tennista altoatesino ha avuto modo di dedicarsi con maggiore continuità agli allenamenti, sia fisici che mentali, e allo stesso tempo di prendersi una pausa dal ritmo frenetico delle competizioni per concentrarsi su alcuni aspetti personali.

Nella recente intervista rilasciata al Tg1, Jannik ha spiegato chiaramente perché ha deciso di stabilirsi a Montecarlo. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: "Onestamente sto molto bene qua, mi sento a casa perché chi vive qua non è invadente. Ne parlavamo con il coach: se non fossi qua non saprei dove andare per allenarmi, perché abbiamo campi da tennis, la terra e il cemento, delle palestre incredibili. Il tempo è ottimo e ci sono tanti giocatori con i quali allenarsi".

Il numero uno del mondo, quindi, ha scelto di restare nel Principato, ma con un cambiamento importante: addio alla vecchia residenza in affitto per trasferirsi in un appartamento di proprietà, più spazioso e situato in una zona più tranquilla e riservata, lontana dal cuore del Country Club. Una scelta strategica anche in termini di privacy: già, la "caccia a Sinner" dei fan, infatti, procede senza soluzione di continuità.