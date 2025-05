Primo maggio, come evitare il concertone rosso

Chi, però volesse liberarsi dal giogo e, nel giorno della nullafacenza autorizzata, volare su altre opzioni, le possibilità, come dicevamo, non mancano. RaiUno, infatti, manterrà il tradizionale palinsesto del giovedì con i programmi del day-time e, in prima serata, la nuova puntata della serie Che Dio ci aiuti. Lunga maratona della serie poliziesca Blue Bloods su Rai2 a partire dalle 19,00 e fino alle 23,40 quando, poi, entrerà Renzo Arbore a chiudere la serata col suo Come ridevamo. Per qualche melomane che volesse buttarsi, invece, proprio su una musica diametralmente opposta a quella che risuonerà a piazza San Giovanni, Rai 5 in prima serata, alle 21,20, sempre da Roma ma in zona Conservatorio, proporrà Leggende e preghiere della Boemia per la serie I Concerti dell’Accademia di S. Cecilia.

Divano, birra, rutto libero e... niente Concertone . L’opzione (per fortuna) è possibile. Nonostante, infatti, il 1 Maggio sia festa rossa sul calendario con un pienone di bandiere rosse nelle piazze (sebbene, in teoria, dovrebbe essere la festa di tutti i lavoratori, anche di quelli non rossi), almeno nel privato delle mura domestiche sarà possibile – alla maniera di Totò – spernacchiarli un po’ (bonariamente si intende) quei lavoratori militanti di sinistra coi loro menestrelli preferiti che, anche quest’anno, con la conduzione di Ermal Meta, Big Mama, Noemi e il professor Vincenzo Schettini, occuperanno pressoché militarmente le frequenze di RaiTre che, almeno per il 1 Maggio, vedrà i nostalgici di TeleKabul soddisfatti di ritrovare la “loro” rete colorata della tinta, per loro giusta.

Immutato rispetto a un qualsiasi giovedì anche il palinsesto Mediaset con Rete 4 che proporrà in rapida successione: 4 di sera nell’access prime time e poi l’approfondimento di Paolo Del Debbio con Diritto e Rovescio. Canale 5, dopo le puntate di Pomeriggio Cinque e Avanti un altro nel pomeriggio, in prima serata trasmetterà un evergreen della risata volutamente disimpegnata: Cado dalle nubi, l’esordio cinematografico di Checco Zalone. Italia 1, invece, dopo un access poliziesco con C.S.I e N.C.I.S., in prima serata, dalle 21,15, manderà in onda l’action movie Mission Impossible – Rogue Nation. Regolarmente in palinsesto anche Piazzapulita, il talk d’approfondimento del giovedì sera su La7. In prima visione su Sky Cinema Uno il film dello scorso anno Il robot selvaggio che spiega come, persino un automa possa abituarsi a vivere in ambienti ostili (tipo la piazza del 1 maggio? No, un’isola deserta).

La fortuna vuole, poi, che l’1 Maggio sia proprio l’inizio di un nuovo mese, per cui anche le piattaforme lanciano le novità più succose. Su Netflix, ad esempio, si riderà una po’ sulla critica sociale con la miniserie The Four Seasons, adattamento dell’omonimo filma anni 80 che osserva e un po’ si fa beffe delle faccende complicate che, periodicamente riemergono nelle coppie sposate o unite da legami d’amicizia di lunga data. Sempre per oggi è prevista l’uscita dell’annunciatissimo capitolo X del manga Beyblade, ovvero la quarta generazione delle trottoline cartoon andate in onda per la prima volta, a inizio saga, oltre vent’anni fa, sulle reti Mediaset e oggi appannaggio di Netflix. Spazio a novità original anche su Prime che da oggi rende disponibile il film Un altro piccolo favore, sequel di Un piccolo favore in cui ritroveremo Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) in Italia, nell'isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Disney+ chiude in bellezza. Per chi volesse osare e, idealmente, si intende, lanciarsi con una navicella spaziale sulla piazza concertante, la piattaforma propone un nuovo capitolo degli infiniti spin-off di Starwars: Underworld. Domani, per fortuna, si torna a lavorare.