Barcellona-Inter, Szczesny e il tattico di Inzaghi beccati così: il video è un caso

Uno strano filmato aleggia su Barcellona-Inter, la strepitosa semifinale d'andata di Champions League terminata 3-3. Si parla di Wojciech Szczesny, il portiere ex-Juventus, il quale si è ritagliato con merito un ruolo da protagonista tra i pali del Barcellona in questo finale di stagione. Dopo il grave infortunio al tendine rotuleo che ha colpito Marc-André ter Stegen a settembre, il portiere polacco è tornato in scena più forte che mai. Altro che ritiro (circolavano voci a tal riguardo).

Il 35enne non solo ha preso in mano la porta blaugrana, ma si è messo in corsa per ben quattro trofei. Due li ha già messi in bacheca – Supercoppa spagnola e Copa del Rey – mentre il Barça guida la Liga con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid a cinque giornate dal termine. In più c'è la Champions League, dove tutto è ancora in gioco.