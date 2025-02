Sanremo 2025, ecco la classifica definitiva: ecco chi avrebbe vinto senza la finale a 5

17 febbraio 2025 a

a

a

Una analisi approfondita dei dati fa luce definitivamente su cosa è accaduto sabato sera a Sanremo 2025. Il Festival ha decretato questa classifica finale dopo la seconda votazione di sabato sera tra i primi 5 e la somma dei voti ottenuti nelle precedenti serate: 1. Olly con la percentuale del 23,8427%; 2. Lucio Corsi 23,3918%; 3. Brunori Sas 20,3150%; 4. Fedez 17,6746%; 5. Simone Cristicchi 14,7759%. Confrontando i dati del televoto dopo le 29 esibizioni della serata finale, e quelli della top 5 che ha decretato il vincitore, risulta che non sono stati tanto gli altri cantanti a perdere voti (Brunori Sas ad esempio dal 17% dopo le 29 esibizioni del sabato, scende solo al 16% nella top 5) quanto Olly a convogliare su di sé i voti di tutti gli scontenti delle eliminazioni precedenti, raggiungendo la cifra quasi raddoppiata del 31% delle preferenze. La classifica congiunta della seconda fase della serata, quella della sfida tra i primi 5 (votazioni giuria delle radio, della sala stampa, tv e web, e televoto) vede questo esito: 1. Lucio Corsi, 2. Olly, 3. Brunori Sas, 4. Fedez, 5. Simone Cristicchi.

Quindi se fosse stato valido il vecchio regolamento che azzerava le precedenti votazioni ottenute in precedenza Lucio Corsi avrebbe vinto Sanremo 2025. Ma siccome è la somma che fa il totale, come direbbe Totò, è Olly il vincitore. Se invece il regolamento di quest’anno fosse stato applicato nel 2024, senza quindi azzerare i voti precedenti, il vincitore sarebbe stato Geolier che aveva accumulato un bel vantaggio su Angelina Mango. Ma l’azzeramento della classifica l’ha costretto alla resa. Al televoto la votazione finale a 5 ha dato questo esito: 1. Olly 31,0461%, 2. Lucio Corsi 25,7004%, 3. Fedez 20,5130%, 4 Brunori Sas 16,6095%, 5 Simone Cristicchi 6,131%. Mentre per la giuria della sala stampa, tv e web la votazione è andata così: 1. Lucio Corsi, 2. Olly, 3. Brunori Sas, 4. Fedez, 5. Simone Cristicchi. E per quella della radio: 1. Lucio Corsi, 2. Olly, 3. Brunori Sas, 4. Simone Cristicchi, 5. Fedez. La prima votazione - quella complessiva delle 29 canzoni partecipanti e di tutte le giurie aventi diritto a votare nonché congiunta alle votazioni delle serate precedenti - è invece andata così: 1. Brunori Sas 2. Olly 3. Lucio Corsi 4. Simone Cristicchi 5. Fedez 6. Giorgia 7. Achille Lauro 8. Francesco Gabbani 9. Irama 10. Coma_Cose 11. Bresh 12. Elodie 13. Noemi 14. The Kolors 15. Rocco Hunt 16. Willie Peyote 17. Sarah Toscano 18. Shablo 19. Rose Villain 20. Joan Thiele 21. Francesca Michielin 22. Modà 23. Massimo Ranieri 24. Serena Brancale 25. Tony Effe 26. Gaia 27. Clara 28. Rkomi 29. Marcella Bella.

Se invece si tiene conto, come sottolienea Lapresse, solo della serata del sabato questa la classifica: 1 Brunori Sas 2 Olly 3 Lucio Corsi 4 Giorgia 5 Achille Lauro 6 Fedez 7 Simone Cristicchi. Quindi Fedez e Cristicchi sono entrati nei primi 5 grazie alle votazioni precedenti, per lo stesso motivo sono usciti dalla top 5 Giorgia e Achille Lauro. Il televoto sabato sera ha espresso questa classifica: 1 Brunori Sas 17,4402%, 2 Olly 16,2643%, 3 Lucio Corsi 12,3138%, 4 Fedez 9,6502%, 5 Achille Lauro 8,5419%, 6 Giorgia 8,0316%, 7 Simone Cristicchi 3,7542%. Per la Sala stampa, tv e web la più votata della finale è Giorgia davanti rispettivamente a Lucio Corsi, Achille Lauro, Brunori Sas. Olly è quinto e precede Simone Cristicchi e Fedez che sarebbero fuori dalla top 5, sostituiti da Giorgia e Lauro. Sempre dopo l’esibizione dei 29 partecipanti della serata finale Giorgia è in testa anche nella classifica della giuria delle radio. Davanti rispettivamente a Lucio Corsi, Achille Lauro, Coma_Cose, Brunori Sas. Simone Cristicchi sesto e Olly settimo sarebbero fuori dalla top 5 che va alla seconda votazione. Morale della favola Giorgia è uscita dalla finale a 5 che ha decretato il vincitore per ’colpà del televoto che l’ha vista sesta con distacco. La prima serata di martedì vede questa classifica con i voti della giuria della sala stampa, tv e web: 1 Giorgia 2 Simone Cristicchi 3 Brunori Sas 4 Lucio Corsi 5 Achille Lauro 6 Olly 7 Noemi 8 Coma_Cose 9 The Kolors 10 Francesco Gabbani 11 Fede