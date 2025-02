Sanremo 2025, il dato delle radio che ribalta la classifica finale

18 febbraio 2025 a

a

a

A vincere Sanremo 2025, si sa, è stato Olly. Eppure, a pochi giorni dalla finalissima, arrivano dati che ribaltano la classifica ufficiale. Si tratta degli ascolti in radio. Qui a trionfare è niente di meno di Achille Lauro, seguito dai Coma_Cose e da Giorgia. Insomma, i dati EarOne aggiornati in tempo reale, rappresentano un vero e proprio colpo di scena. Il motivo è chiaro? Mostrano un podio diverso da quello dell'Ariston.

Quarto posto invece per i The Kolors con il ritmo di 'Tu con chi fai l'amore', mentre il vincitore di Sanremo 2023, Olly, si posiziona quinto con 'Balorda nostalgia'. Dalla sesta alla decima posizione, la classifica prosegue con Elodie ('Dimenticarsi alle 7), Gaia ('Chiamo io chiami tu'), Brunori Sas ('L'albero delle noci'), Francesco Gabbani ('Viva la vita') e infine Lucio Corsi ('Volevo essere un duro'). E sono diversi i brani che registrano un forte trend di crescita in radio: Lauro, per l'appunto, ma anche Olly, The Kolors, Brunori Sas e Lucio Corsi: segno che i loro brani stanno guadagnando sempre più spazio nelle playlist radiofoniche.

Ecco la classifica definitiva di Sanremo 2025: chi avrebbe vinto senza la finale a 5

Proprio intorno alla classifica finale si è sollevato un vero e proprio polverone. Il motivo? L'assenza di Giorgia. La stessa Elodie non si è risparmiata: "Ci sono rimasta veramente male per Giorgia. Credo che sia stato irrispettoso per lei, per il suo talento, per la sua carriera e per il brano che aveva, e mi fa veramente inca***re". Parole forti rivolte ai giornalisti. Peccato però che a bocciare il brano della cantante sia stato il pubblico da casa.