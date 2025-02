L'Eredità, "chi è Franco Simone?": Daniele, delirio dopo i titoli di coda

18 febbraio 2025 a

a

a

"Avevo un'idea all'inizio, poi quando è arrivato Franco Simone è totalmente svanita. Però ho scritto la parola che avevo pensato all'inizio perché di meglio non ho trovato". A Daniele, campione de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, va dato un merito: la grande onestà intellettuale.

Arrivato alla Ghigliottina, il giovane e simpatico concorrente dà prova di sangue freddo e anche un certo intuito, partendo con un montepremi da 200mila euro dimezzato una sola volta, a 100mila euro. Un errore solo, ma fatale perché a quel punto va in tilt.

"Ingroppato". Giacomo commette una gaffe clamorosa, Liorni in imbarazzo totale

"Circolare", "Europeo", "Senza", "Franco Simone" e "Attimo" sono le parole in gioco come indizi, "Portafoglio" la sua risposta che, come ammesso dallo stesso campione, poco o nulla lega con quattro delle cinque parole, eccezion fatta per "senza". La risposta corretta è infatti "Respiro", come il titolo di una canzone di Franco Simone, cantante famoso soprattutto negli anni Settanta. Era lui, insomma, la "chiave" più diretta dell'ultima prova, e su X i telespettatori lo fanno notare senza troppi giri di parole.

L'Eredità, Annalisa vince 40mila euro. Rivolta e insulti a fine puntata: "Presa per il c***o, anche il mio cane"

"Vabbé noi grandicelli siamo favoriti...", "Stasera era per boomer", "La chiave era il titolo di una canzone di Franco Simone". "Bravo questo ragazzo e anche simpatico. Peccato che non abbia indovinato", sottolinea un altro commentatore, mentre c'è chi alza il ditino e protesta: "Franco Simone lo conoscono solo in Argentina adesso", "Personalmente non avevo mai sentito nominare franco simone", "Non conoscevo Franco Simone e dunque nisba". E nemmeno Daniele...