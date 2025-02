Casa a prima vista, Gianluca Torre scatenato: come umilia i colleghi al termine della puntata

18 febbraio 2025 a

a

a

Ieri, lunedì 17 febbraio, è finalmente iniziata la quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolare show di Real Time. Sono tornati quindi gli agenti immobiliari più famosi d'Italia che, nel corso delle nuove puntate, gareggeranno tra loro per stabilire chi sarà il migliore di questa edizione. Come in passato, ci sono due squadre distinte. La prima, quella milanese, è formata da Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico. La seconda, quella romana, è composta da Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer.

Per festeggiare l'inizio della quarta stagione, le star di Casa a Prima Vista hanno deciso di assistere alla puntata insieme. Con loro c'era anche il narratore Andrea Pellizzari. Gli agenti immobiliari si sono radunati in una camera d'albergo di un noto hotel di Milano e hanno commentato la puntata sui social.

"Quelle 15 puntate sono state una tortura": il dramma di Gianluca Torre a "Casa a prima vista"

Nuovo anno, stessa storia. Ancora una volta ad avere la meglio è stato Gianluca Torre. L'agente immobiliare attivo su Milano è forse il più noto fra le star di Casa a Prima Vista. Il motivo? È tra i più attivi sui social e vanta tra l'altro una serie di imitatori. Sul finire della puntata, Torre ha pubblicato una storia su Instagram dove festeggia alla faccia dei suoi colleghi. Come se ciò non bastasse, l'agente immobiliare ha postato uno screenshot dello scorso dello scorso anno, a rimarcare quanto sia più bravo dei suoi sfidanti. "E come la scorsa edizione..:", ha commentato Torre.