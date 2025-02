Affari Tuoi, rivolta contro la sorella di Morena: "Tiratele un pacco in testa"

19 febbraio 2025 a

Ieri, martedì 18 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato la rappresentante della Regione Sardegna Morena, in compagnia della sorella Tamara. La concorrente ha una toilettatura, mentre la sorella è una studentessa prossima alla laurea in Scienze Politiche. Le due hanno giocato con il pacco numero 9. "Un numero fortunato", ha spiegato il padrone di casa. E non aveva torto.

La puntata di ieri è stata una delle più belle di questa stagione. I telespettatori si sono completamente lasciati trasportare dalla conduzione del gioco di Morena e Tamara. E poi c'è stato pure il lieto fine. Le due sorelle sarde hanno scoperto che dentro il loro pacco c'erano addirittura 50mila euro. Premiata quindi la loro strategia: per tutto il tempo avevano rispedito al mittente le offerte del Dottore. Come dice Stefano De Martino, quando giocano due sorelle il Dottore si trova sempre in difficoltà.

Ma non tutti i telespettatori sono rimasti entusiasti di Morena e Tamara. C'è chi infatti non ha gradito il comportamento della sorella della concorrente, giudicata insopportabile da qualche seguace di Affari tuoi. "Tirate un pacco in testa alla sorella - ha commentato Ornella su X - ve ne prego non la sopporto più".