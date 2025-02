Francesca Michielin sbotta, "mi sono rotta il caz***o": la rissa dopo Sanremo

22 febbraio 2025 a

Sanremo sarà pure Sanremo, ma c'è un limite a tutto. Francesca Michielin, che sul palco dell'Ariston ha portato l'intensa e autobiografica Fango in paradiso (arrivata 21esima), ha trascorso giorni intensi al Festival, compreso il clamoroso siparietto con Alessandro Cattelan al DopoFestival, quando è stata di fatto cacciata perché arrivata in ritardo. Tutto finto, hanno poi rivelato i due, grandi amici fin dai tempi di X Factor.

Com'era tutta finta quella mezza rissa, è al contrario tutta vera l'indignazione della 29enne cantante veneta per quanto sta accadendo in queste ore. Anche a causa di una serie di avvenimenti decisamente jellati che ne hanno condizionato l'esperienza al Festival (la caduta dalle scale durante le prove, le stampelle e conseguente cambio di look in corsa, pure qualche problema tecnico con l'audio la sera del debutto), l'artista aveva ironicamente ma non troppo definito il suo Sanremo "disagio all’ennesima potenza".

Fan, ma soprattutto leoni da tastiera e hater però hanno preferito concentrarsi sui suoi abiti e le sue acconciature, unicamente per il gusto di criticarla. Addirittura insultarla. Così su Threads, il social pensato dal gruppo Meta come alternativa a X, pubblica un post da incoriniciare con cui prende per i fondelli i criticoni dal dito (sulla tastiera) facile: "E denuncia il parrucchiere, e denuncia la stylist, e come ti vesti, e non si tiene così l’hime cut... M’AGG ROTT O C***". Severa ma giusta. "Anche oggi insulti che io dico - puntualizza -: non è che ogni volta che mi lavo i capelli ho Angelo Rosa Uliana a farmi lo styling". Applausi.