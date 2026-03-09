Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Stefano De Martino a Sanremo, c'è già il suo successore: "Magari gli passo il testimone"

lunedì 9 marzo 2026
Stefano De Martino a Sanremo, c'è già il suo successore: "Magari gli passo il testimone"

1' di lettura

Stefano De Martino è il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Di questa nuova avventura ha parlato durante la puntata de Le Iene andata in onda ieri 8 marzo: "Ho il vantaggio di avere un po' di tempo per preparare tutto, sarà un anno lungo e intenso, però sono molto contento. Un sogno? Certo, è come dire a un attore se gli piacerebbe vincere un oscar".

E ancora, ricordando gli esordi: "Quando sono arrivato ad Amici a 19 anni, già mi era cambiata la vita e andava bene così". E invece il successo in men che non si dica lo ha travolto: prima Affari Tuoi e ora la kermesse musicale. A riguardo, il volto di Rai 1 ammette: "Non ho una grande gavetta come i senatori della tv, a volte bisogna essere fortunati. Alessandro Cattelan? Non so quale sia la differenza, lo trovo molto in gamba, magari l'anno dopo il mio gli passerò il testimone".

Sanremo, tra Conti e De Martino un passaggio di testimone in diretta

Avete presente il detto “tanto tuonò che piovve”? Ecco, non c’entra nulla. Che il re dei pacchi...

Da qui la conclusione: "Ho meno esperienza, più incoscienza rispetto ai predecessori. Potrebbe giocare a mio favore, come contro. Gli ascolti? Quel pensiero è paralizzante. I numeri devono essere un effetto collaterale, non è il primo pensiero ma è un metro di giudizio. Se gli ascolti vanno, vuol dire che si sta facendo qualcosa che va incontro al gusto del pubblico".

Stefano De Martino spianato da Belen: "Divorzio? Non sono furba"

Stefano De Martino è tornato al centro della scena televisiva italiana, dopo che Carlo Conti ha ufficializzato la...
tag
alessandro cattelan
stefano de martino
sanremo

Sorpresa Ballerina Affari tuoi, "l'avete riconosciuta?": Herbert Ballerina, clamoroso in studio

Gelo Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato da De Martino: "Ma chi urla bravo?"

Titoli di coda Affari tuoi, Susanna fregata: "Proprio bastardo", caos sui titoli di coda

ti potrebbero interessare

Che tempo che fa, Frassica sfotte Valeria Marini e lei sbotta: "Cosa mi scrive in privato"

Che tempo che fa, Frassica sfotte Valeria Marini e lei sbotta: "Cosa mi scrive in privato"

C'è posta per te, le corna triple estreme di Viviana. Come la gela il marito

C'è posta per te, le corna triple estreme di Viviana. Come la gela il marito

Kay Scarpetta? Una serie tv col volto della Kidman

Kay Scarpetta? Una serie tv col volto della Kidman

"Te lo taglio", il docu sulle donne che odiano gli uomini

"Te lo taglio", il docu sulle donne che odiano gli uomini