Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

DopoFestival, Savino a notte fonda: no risse, sì ironia

sabato 28 febbraio 2026
DopoFestival, Savino a notte fonda: no risse, sì ironia

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (DopoFestival)
Buona performance di Nicola Savino che ha raccolto l’invito di Carlo Conti a condurre per la quarta volta il DopoFestival. Le prime due puntate, andate in onda sempre dopo l’una di notte, han tenuto una media superiore al 52% di share con picchi oltre il 54% e più di 2,1 milioni di spettatori.

Inventato nel 1992 da Pippo Baudo il programma si conferma performante grazie al bel ritmo dettato dal conduttore e dalle sue interazioni con gli ospiti fissi Federico Basso, Aurora Leone e il maestro Enrico Cremonesi e con i numerosi giornalisti presenti nel Teatro del Casinò. Naturalmente ci sono i cantanti che rispondono alle domande e stanno al gioco esibendosi in pezzi loro odi altri, come nel caso di Ermal Meta che ha eseguito Don’t look back in Anger degli Oasis accompagnato da Cremonesi.

Sanremo 2026, "pubblicità occulta": scoppia il caso all'Ariston

E anche quest’anno a Sanremo si riparla di reclame. Abusiva, ovviamente. Che sarebbe sgattaiolata sul palco dell&r...

E, come in ogni Festival che si rispetti, non mancano le polemiche, come la diatriba tra Ditonellapiaga e Patrizia Mirigliani per l’uso del termine “Miss Italia” come titolo del nuovo album dell’artista romana. Ma vengono affrontate con ironia, cercando di contenere degenerazioni.

Sanremo 2026, Carlo Conti zittisce tutti con lo share della terza serata

Flop chi? Carlo Conti zittisce tutti con i dati d'ascolto della terza serata di Sanremo 2026; numeri che ribaltano l...
tag
sanremo 2026
dopofestival
nicola savino

Polemica Sanremo 2026, Gassman: "Regole non uguali per tutti", stoccata a festival e Morandi

L'attore Sanremo 2026, Gassman: "Il mio cantante preferito per ultimo"

Con DitonellaPiaga Sanremo 2026, "caco": TonyPitony sconvolge l'Ariston con questo gesto

ti potrebbero interessare

L'Eredità, "ho temuto il peggio": colpo di scena sui titoli di coda

L'Eredità, "ho temuto il peggio": colpo di scena sui titoli di coda

La Volta Buona, Masini: "Perché io e Fedez ci siamo uniti"

La Volta Buona, Masini: "Perché io e Fedez ci siamo uniti"

Redazione
Dritto e rovescio, Mimmo gela Del Debbio: "Noi negr*** continueremo a spacciare"

Dritto e rovescio, Mimmo gela Del Debbio: "Noi negr*** continueremo a spacciare"

Redazione
Elisabetta Piccolotti perde la testa in tv: "La verità? Cialtroni"

Elisabetta Piccolotti perde la testa in tv: "La verità? Cialtroni"

Claudio Brigliadori