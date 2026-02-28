DopoFestival, Savino a notte fonda: no risse, sì ironia

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (DopoFestival)
Buona performance di Nicola Savino che ha raccolto l’invito di Carlo Conti a condurre per la quarta volta il DopoFestival. Le prime due puntate, andate in onda sempre dopo l’una di notte, han tenuto una media superiore al 52% di share con picchi oltre il 54% e più di 2,1 milioni di spettatori.
Inventato nel 1992 da Pippo Baudo il programma si conferma performante grazie al bel ritmo dettato dal conduttore e dalle sue interazioni con gli ospiti fissi Federico Basso, Aurora Leone e il maestro Enrico Cremonesi e con i numerosi giornalisti presenti nel Teatro del Casinò. Naturalmente ci sono i cantanti che rispondono alle domande e stanno al gioco esibendosi in pezzi loro odi altri, come nel caso di Ermal Meta che ha eseguito Don’t look back in Anger degli Oasis accompagnato da Cremonesi.
E, come in ogni Festival che si rispetti, non mancano le polemiche, come la diatriba tra Ditonellapiaga e Patrizia Mirigliani per l’uso del termine “Miss Italia” come titolo del nuovo album dell’artista romana. Ma vengono affrontate con ironia, cercando di contenere degenerazioni.