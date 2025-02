Sanremo 2025, chi crolla nella classifica delle vendite: un clamoroso colpo di scena

22 febbraio 2025 a

L'aveva detto, Carlo Conti, rispondendo ai fischi dell'Ariston deluso per il sesto posto di Giorgia all'ultimo Festival di Sanremo: "La classifica vera la vedremo nei prossimi giorni". Il conduttore e direttore artistico non si riferiva a quella composita di sala stampa, radio e televoto, ma a quella reale, delle vendite e dell'airplay.

Il vero gradimento degli artisti in gara, insomma, è quello commerciale. A una settimana esatta dalla finalissima, i dati iniziano a essere piuttosto indicativi, perché usciti dal cono d'ombra dell'ultima serata e della sbornia sanremese. Innanzitutto, alla faccia dei complottisti, per la seconda settimana al primo posto c'è il vincitore Olly con la sua Balorda nostalgia. Dietro di lui una delle sorprese del Festival, Fedez, arrivato a Sanremo sotterrato dal gossip di dubbio gusto e capace di risollevarsi stupendo con l'interpretazione e il testo della sua sofferta e autobiografica Battito.

Si sta già prendendo una rivincita proprio Giorgia, visto che La cura per me è salita dal quarto al terzo posto, su quel podio che tutti davano per scontato in Riviera. Grandissimo exploit per Lucio Corsi: secondo a sorpresa con Volevo essere un duro, è passato in una settimana dal ventesimo posto nella classifica di vendite al quarto. Bella soddisfazione. Stabile al quinto posto Achille Lauro, anche lui deluso perché la sua Incoscienti giovani era rimasta fuori dalla top-5 all'Ariston. Etichettata come futuro tormentone primaverile, Cuoricini dei Coma_Cose scala la classifica passando dal quindicesimo al sesto posto, con Rose Villain che vede invece Fuorilegge scivolare al settimo posto.

Il crollo della settimana è invece quello di Tony Effe: al Festival il trapper romano, ragazzaccio per antonomasia, aveva deluso con una prova piuttosto anonima con la sua Damme 'na mano. Fuori dall'Ariston, il pezzo è sceso assai velocemente dalla terza posizione alla nona, anche se sull'onda di Sanremo il suo album Icon ha risalito la china, passando dalla nona posizione nelle classifiche di vendita a un ottimo podio, al terzo posto.