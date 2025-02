Domenica In, Mara Venier annuncia l'ospite: "Visto come l'ha detto", il dettaglio velenoso non sfugge

23 febbraio 2025 a

Domenica In è sempre uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana. In questa puntata che va in onda oggi, 23 febbraio, la musica è ancora al centro dello show condotto da Mara Venier. Del resto Sanremo 2025 è ancora vicinissimo e non si fa altro che parlare di cantanti e canzoni sanremesi che cominciano a fare i conti con le classifiche delle vendite. E la scorsa domenica, quella proprio che è arrivata subito dopo la chiusura del Festival Mara Venier è stata accusata dai fan di Brunori Sas di aver trattato troppo frettolosamente il cantautore calabrese che era arrivato in studio proprio per la consueta passerella post finale di Sanremo.

Mara Venier oggi ha annunciato che Brunori Sas sarà ospite di Domenica In il 9 marzo. E immediatamente è arrivata la reazione dei social. Su X qualcuno sottoliena le parole usate proprio dalla Venier per annunciare il ritorno di Dario Brunori: "Brunori sarà a Domenica in il 9 marzo. La Venier lo annuncia con una certa enfasi, dopo la mole di commenti negativi da cui è stata investita. I fan del cantante l’hanno accusata di averlo trattato in modo sbrigativo domenica scorsa all’Ariston". Insomma, pace fatta con i fan di Brunori.