Affari Tuoi, Stefano De Martino si lamenta delle troppo donne in studio: "Gli hanno creato un harem"

23 febbraio 2025 a

a

a

Domenica 23 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla new entry in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si chiama Laura, viene da Gorizia e nella vita fa la commessa. Come concorrente, invece, ha giocato Giorgio in rappresentanza della regione Marche. Ha una azienda agricola e ha raccontato che è sempre stato il suo sogno, dato che da bambino girava sempre sul trattore. E ha giocato ad Affari Tuoi con suo padre Silvano, che è un ragioniere. Entrambi hanno pescato il pacco numero 2.

Più che del concorrente di questa sera, i telespettatori di Affari Tuoi si sono fiondati sui social per commentare l'ennesima pacchista donna. In effetti, la presenza femminile nel gioco di Stefano De Martino sta diventando al quanto ingombrante. Tanto che lo stesso padrone di casa, quando è andato alla ricerca di un co-ballerino, ha esclamato: "Qua ormai siamo rimasti in pochi, so' tutte donne". Come dargli torto.

E i telespettatori hanno sottolineato l'affermazione di De Martino. "Stefano si è reso conto che gli stanno creando harem", ha commentato un utente su X. "Anche Stefano ha dovuto dire che sono rimaste tutte donne..", il messaggio postato da Agatha.