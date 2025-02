Affari Tuoi, Giorgio nella bufera: "Mani strappate alla vanga". Stefano De Martino sconvolto

23 febbraio 2025 a

Giorgio, il concorrente di Affari Tuoi in rappresentanza della Regione Marche, ha fatto impazzire i telespettatori. In primis, per le sue espressioni facciali che hanno rivelato una certa sofferenza nella scelta continua dei pacchi da aprire. "Sembra sempre che sia sul punto di piangere", ha scritto sui social Federica. E poi perché non si è rivelato un ottimo giocatore. E nemmeno un buon showman. Nonostante il sostegno continuo del conduttore Stefano De Martino.

In effetti, Giorgio non si è dimostrato un buon concorrente di Affari Tuoi. Almeno per quanto riguarda la strategia e la scelta dei pacchi. E i telespettatori glielo hanno subito fatto notare commentando sui social. "Per come ha giocato, non possiamo nemmeno dire 'mani strappate alla vanga'", ha scritto Maria. Dello stesso avviso anche un altro utente: "Dopo questa partita, se non trova i 100 mila trova una fidanzata".

Tuttavia, Giorgio ha conquistato tutti grazie alla sua simpatia contagiosa. Tra le gag super divertenti con Stefano De Martino e le sue espressioni facciali - quasi da meme - il concorrente delle Marche è riuscito a farsi amare nonostante la pessima partita. "Davvero carino e simpatico questo ragazzo", ha scritto Nunchi su X. "Lasciate Giorgio in trasmissione! È davvero troppo ma troppo simpatico", il messaggio di Amelia.