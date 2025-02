Patrizia Mirigliani inchioda Laura Boldrini: "Ecco come ha contribuito ad affondare Miss Italia"

24 febbraio 2025 a

"Anna Maria Tarantola e Laura Boldrini con le loro dichiarazioni pubbliche contro il concorso contribuirono ad allontanarci dalla Rai": Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, lo ha detto a proposito della gara di bellezza, caduta praticamente in disgrazia subito dopo l'ultima edizione andata in onda sulla tv di Stato. "Il bando nei nostri confronti è stato emesso dopo il 2012. L’ultima Miss in Rai è stata Giusy Buscemi". ha spiegato la Mirigliani in un'intervista al Corriere della Sera. Un ritorno in viale Mazzini pare ci dovesse essere nel 2023: "La notizia era partita dai corridoi Rai - ha raccontato la patron del concorso - i giornalisti mi cercavano per le interviste. È vero che avevo fatto tre incontri con Marcello Ciannamea. Addirittura, Monica Setta mi invitò al suo programma e me lo chiese proprio: 'Allora, è vero? Sei tornata in Rai?'. Poi, però, non se ne fece nulla: "Non so cosa sia successo. Però so che, negli anni, ho avuto tre donne contro: Anna Maria Tarantola, Laura Boldrini e Marinella Soldi. Senza che provassero nemmeno a capire cosa era Miss Italia e chi raccontava. Perfino Andreotti e Romano Prodi, in passato, si erano congratulati con mio padre".

Parlando delle critiche ricevute negli anni, Patrizia Mirigliani ha rivelato: "I social sono impietosi, scrivono qualunque cosa. Diciamo che mi spiace sentir dire che Miss Italia è ormai una cosa vecchia. Ogni anno si iscrivono al concorso circa diecimila ragazze. L’ultima Miss Italia, Ofelia Passaponti, sta per prendere la seconda laurea ed è stata chiamata da Amadeus alla Corrida come valletta". Mentre sulla decisione di non ammettere candidate transgender, ha spiegato che "il regolamento dice donne dalla nascita. E comunque, se non accetto candidate rifatte, il criterio si deve applicare anche su chi è intervenuto per cambiare la sua estetica".