Sanremo 2025, la clamorosa stecca della sinistra su Simone Cristicchi: come li spiana

Quando sarai piccola, la canzone gioiello di Simone Cristicchi presentata al Festival di Sanremo appena andato in scena, è stata interpretata male pressoché da tutti. La causa remota, motivo di tanta profonda ispirazione, non era infatti il morbo di Alzheimer né la demenza senile ma l’emorragia cerebrale da cui qualche anno fa è stata colpita la mamma del cantautore romano. A fornire l’occasione di chiarire definitivamente l’origine del brano divenuto contestatissimo da una critica schierata per lo più a sinistra, sono state le due interviste che Simone ha rilasciato negli ultimi due giorni a La7 nella trasmissione In altre parole di Massimo Gramellini e ieri a Domenica In dove è tornato ospite di Mara Venier. «È un discorso che faccio a mia madre pensando a quello che potrebbe essere il suo futuro», ha dichiarato Cristicchi. «Mia madre è ancora ludica e molto presente. Ha seguito il festival come tutti, però purtroppo lei che un tempo era una grande chiacchierona, oggi fa fatica a farsi capire e quindi è tornata la nostra bambina della quale prenderci cura».

Il cantautore è tornato quindi sulla vicenda parlando ieri pomeriggio in diretta con Mara Venier di fronte alle telecamere di RaiUno. «È stato un dramma per noi e per lei - ha ammesso Cristicchi- quando succede una cosa del genere non sei mai preparato ed è una cosa difficile da accettare. L'abbiamo aiutata a riprendere un suo percorso di rinascita nonostante i danni irreparabili».

Un colpo sferrato con la determinazione dell’artista verso i non pochi detrattori che hanno accusato il cantautore capitolino addirittura di pornografia del dolore e della tristezza a favore di hype per le giurie sanremesi, senza considerare colpevolmente fino in fondo il portato realmente autobiografico del pezzo. Non una trovata artistica, dunque, ma una testimonianza, delle emozioni, legate a una vicenda familiare che era davvero la più autentica possibile. Particolare che non ha in ogni caso sottratto l’artista dal fuoco di una critica faziosamente sinistra che ha messo Cristicchi nel mirino principalmente per le sue idee libere su temi considerate di destra come il ricordo dei martiri italiani di Istria e Dalmazia uccisi nelle foibe e la contrarietà personale dell’artista alla gestazione per altri. Opinioni che nulla c’entrano con la canzone in gara che però hanno sicuramente inciso sul risultato finale di un Festival che a un brano come Quando sarai piccola avrebbe dovuto tributare un plauso sicuramente più grande.