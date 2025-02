Affari Tuoi, il gran rifiuto di Stefano De Martino alla Rai: ecco a cosa ha detto "no"

24 febbraio 2025 a

Stefano De Martino sta diventando sempre di più uno dei conduttori più seguiti d'Italia. Lo showman napoletano è riuscito a far dimenticare in fretta Amadeus, considerato fino a un anno fa il Re Mida di Viale Mazzini. E ha convinto i vertici della tv di Stato a proporgli di condurre due speciali. Ma, stando a quanto riferiscono Dagospia e Tvblog, Stefano De Martino avrebbe rifiutato (a metà).

L'idea di Viale Mazzini era realizzare due speciali di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto proprio da Stefano De Martino. Uno da collocare in prima serata sabato 8 marzo. Il secondo, invece, una settimana dopo: sabato 15 marzo. Ma dal conduttore napoletano sarebbe arrivato un secco no. Il motivo? Sempre secondo Tvblog, avrebbe il timore di non replicare gli ascolti record. E perciò ci sarà un solo speciale, che andrà in onda venerdì 2 maggio in una serata con concorrenza debole.

Intanto De Martino ha chiesto e ottenuto lo spostamento dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 1. Si lavora anche un nuovo game show da piazzare in access prime time a giugno, creando una alternanza con Affari Tuoi. Ciò che è certo è che la Rai vuole tenersi stretto Stefano De Martino.