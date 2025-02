Affari Tuoi, le clamorose parole di Flavio Insinna: "Stefano De Martino? Cosa penso"

Roberto Tortora 25 febbraio 2025 a

Dalla televisione al teatro, l’eclettico Flavio Insinna non si ferma mai ed è più che mai immerso nella tournée di "Gente di facili costumi", l'omonima commedia scritta e a suo tempo interpretata da Nino Manfredi e ora riproposta, con la regia del figlio Luca. Andrà in scena fino al 2 marzo al teatro Quirino di Roma. L’attore si è raccontato in un’intervista per Leggo, partendo proprio dal maestro Manfredi: “Incontrai il grande attore da studente della Scuola di recitazione di Gigi Proietti, per una nostra intervista collettiva proprio mentre lui era in scena con questa commedia. Ho ritrovato la cassettina audio registrata e l'ho regalata al figlio Luca, che è il regista di questa nuova messinscena. La bravura di Nino Manfredi è uno dei motivi per i quali mi sono innamorato del mestiere di attore. Lui insisteva sull'importanza di studiare, di coltivare il talento, se c'è, con una applicazione continua: questo è un po' il suo lascito, ma parliamo di un extraterrestre rispetto a una persona comune come me”.

In tv, invece, Insinna colse l’eredità del grande Corrado, con due programmi di successo come “La Corrida” e “Il pranzo è servito”: “Corrado era un gigante vero come presentatore. La sua bonomia, il suo disincanto, li ho sempre trovati meravigliosi, inimitabili. Come ci diceva Proietti nel suo laboratorio, 'non siamo chirurghi che operano a cuore aperto una persona in fin di vita...', pur con le ansie e le preoccupazioni tipiche del nostro mestiere non siamo chiamati a salvare il mondo, magari a renderlo un po' più bello, questo sì”.

In Rai è stato il volto di punta, invece, di altri due colossi come “L’Eredità” e “Affari Tuoi”: “Presentati per cinque anni, non potrei non provare un po' di tenerezza: sono pezzi della mia vita, non solo della mia carriera. Li guardo ancora, quando posso, ma non da addetto ai lavori, semplicemente da spettatore, per divertirmi; e da innamorato di quei format, non certo per fare le pulci a nessuno. A ‘L’Eredità’ – spiega Insinna - puoi e devi fare meno, ha i suoi schemi, nel senso che ci sono le domande e le risposte, l'incontro con i concorrenti da mettere a loro agio e Marco Liorni è un perfetto padrone di casa. ‘Affari tuoi’ invece ti dà mille possibilità, ma che devi imparare a gestire e dosare: non è soltanto aprire i pacchi... Stefano De Martino empatizza con il pubblico, sa improvvisare, fa casino e torna serio, lui è bravissimo a inventare”. Insinna, infine, si congeda così: “Al momento fare televisione non è in testa ai miei pensieri e non è nella mia agenda, ora sono impegnato a teatro con questa tournée”.