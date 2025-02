Chiara Ferragni super-sexy in Romania: la copertina fa il giro del mondo

Roberto Tortora 25 febbraio 2025 a

Dopo più di un anno dall’esplosione del “Pandoro Gate” e da un defilamento mediatico che ne è conseguito, Chiara Ferragni torna protagonista sulla copertina di una rivista di moda. L'influencer e imprenditrice digitale, infatti, ha posato per Elle Romania, mettendo alle spalle i guai giudiziari e i tormenti sentimentali con l’ex-marito Fedez. Una ripartenza bella e buona per Chiara, che sta cercando di ricostruire pian piano la sua carriera all’estero e, dopo la Spagna, con la partecipazione alla 39ima edizione dei “Premi Goya”, ora tocca alla Romania, che la celebra sulla rivista di moda: “Chiara Ferragni rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda”. Per lei anche la partecipazione al World Government Summit di Dubai. Quanto alla copertina di Elle: look aggressivo, ma sempre elegante, fotografata dal maestro Nicholas Fols e curata dallo stylist Salvatore Pezzella.

La Ferragni si mostra con un capello biondo lungo, agevolato dalle extensions, pantaloni di pelle marroni di Manokhi e un micro-top di Oséree. Bella e audace, non più scalfita dai dolori del passato. Tra i look proposti nel servizio fotografico, anche maxi trench abbinati a collant di pizzo, dress a effetto nudo di Aniye By, le scarpe collant di The Attico e una stola di Manokhi, con l'aggiunta di guanti lunghi, al gomito di pelle neri.

Un ritorno sulle scene per la Ferragni, dopo l’ultimo weekend di relax sulla neve con il suo attuale compagno, Giovanni Tronchetti Provera, figlio del vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli ed presidente di Telecom Italia, Marco Tronchetti Provera. Profilo basso, comunque, perché il 41enne non è apparso in nessuna delle foto che Chiara ha postato su Instagram. L’influencer ha soggiornato al Forestis Dolomites, un hotel a cinque stelle situato a 1.800 metri di altitudine sulla Plose. Nessun commento, invece, all’intervista rilasciata da Selvaggia Lucarelli a Verissimo, in cui ha parlato anche di lei.