Chiara Ferragni costretta a "dimezzarsi lo stipendio": si mette male

Conti in rosso per Chiara Ferragni. Con il Pandoro gate, il bilancio della sua Tbs Crew - che insieme a Fenice era stata coinvolta nell’istruttoria dell’antitrust sul pandoro Balocco - piange. In un solo anno il fatturato si è più che decimato, passando dai 17,66 milioni di euro del 2023 agli appena 1,3 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre dell’anno scorso. Così da un utile di 4,4 milioni di euro la Tbs Crew è passata a una perdita netta di 2,282 milioni di euro.

Una crisi, riporta Open, ancora in corso. Al punto che la stessa imprenditrice digitale arriva a delineare una situazione tutt'altro che rosea. "Le previsioni per l’esercizio 2025 restano incerte. L’organo amministrativo ha predisposto un budget economico finanziario sulla base della prevedibile evoluzione della gestione. In particolare, è previsto un volume di ricavi atteso in linea con l’esercizio precedente, una rinnovata struttura di costo coerente con la politica di ridimensionamento della struttura, l’ottimizzazione dei contratti commerciali e il contenimento dei costi operativi. Tuttavia, la ripresa dell’attività commerciale dipenderà anche dall’esito delle vicende giudiziarie. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione delle stesse e valutare l’impatto che avranno sulla redditività aziendale, tenuto presente che le politiche adottate mirano al contenimento della perdita economica per il 2025".