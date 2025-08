Chiara Ferragni, ora è panico: il buco da 10 milioni

Fedez lascia e... raddoppia. Dopo il divorzio da Chiara Ferragni, gli affari per il rapper milanese vanno a gonfie vele. Solo pochi giorni fa il Tribunale di Milano aveva formalizzato l’accordo consensuale tra gli ormai ex “Ferragnez” ma lo stesso artista, al secolo Federico Lucia, nel corso di un’intervista a Forbes ha rivelato di possedere un patrimonio di circa 20 milioni di euro. «Ma non sono attaccato ai soldi», ha precisato lui. Ad ogni modo si tratta di un impero gestito attraverso la holding familiare Zedef (anagramma del suo nome d’arte) che ha superato quota 20 milioni di euro. Tanto per contestualizzare questi numeri basti pensare che l’altra sua società Zdf che aveva chiuso il bilancio 2023 con 1,485 milioni di utile (e 4,9 milioni di fatturato) mentre la società capogruppo lo scorso anno aveva messo in cassa un utile di 2,8 milioni di euro, ridotto rispetto ai 3,9 milioni del 2023. Interessi che non riguardano solo la musica, anzi. Nello specifico, stiamo parlando della Doom Entertainment, l’agenzia gestisce l’immagine di Fedez e di altri artisti, la già citata Zdf, ovvero la sua società di produzione musicale, eventi e marketing e la Boem Srl, vale a dire azienda produttrice dell’omonima bevanda.

Se le cose per lui vanno a gonfie vele, lo stesso non si può dire per Chiara Ferragni che, dopo lo scandalo del “Pandoro-gate” con tanto di multa da parte dell’Antitrust di oltre 1 milione di euro e relative accuse di truffa aggravata, ha visto crollare il valore del suo impero crollare. Numeri alla mano, nei mesi successivi, l’influencer ha visto dissolversi un milione di follower su Instagram e circa 100 mila su TikTok, con un calo dell’engagement pari al 69% su Instagram. Follower, numeri che per noi significano poco o nulla per noi ma per una imprenditrice digitale quelle cifre si traducono in perdite. Sul fronte aziendale, secondo fonti estere, le società legate a Ferragni ( in primis TBS Crew) hanno accumulato perdite per oltre 10 milioni di euro e nel 2025 hanno approvato una ricapitalizzazione da 6,4 milioni, mentre il fatturato 2024 è sceso a meno di 2 milioni di euro, esattamente 1,3 milioni.

Sempre Forbes nel 2016 aveva inserito Ferragni nella lista degli under 30 più influenti al mondo, stimando all’epoca un patrimonio netto di 8 milioni di dollari salito poi a 9 milioni nel 2017. Bei vecchi tempi. A onor del vero va anche rilevato che Daniela Missaglia, avvocato della influencer, parlando proprio delle condizioni di divorzio ha precisato che «l’accordo in questione è stato il risultato di una responsabile rinuncia della signora Ferragni a pretendere dal marito un assegno per il mantenimento di Leone e Vittoria, collocati in via prevalente presso di lei, per evitare una deriva giudiziaria che avrebbe recato nocumento ai figli minori».