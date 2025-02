Affari tuoi, "aiuto, aiuto!": la puntata inizia così, sconcerto generale

26 febbraio 2025 a

Un urlo, una corsa per uscire dallo studio di Affari tuoi, il padrone di casa Stefano De Martino che sghignazza. Si apre in questo modo, tra lo sconcerto dei telespettatori a casa, la puntata di martedì sera del quiz show dell'access prime time di Rai 1.

Il conduttore ha appena introdotto il concorrente, Marco dalla Toscana, per poi lanciare la canonica breve pubblicità dopo la scelta del pacco. Al ritorno in onda, i telespettatori hanno assistito a un fuori programma tanto enigmatico quanto divertente: De Martino sta rincorrendo una ragazza, che si dirige a gambe levate verso il dietro le quinte. "Aiuto! Aiuto!", grida De Martino. La regia sta inquadrando la scena dall'alto, mentre sta ancora andando in onda il jingle del ritorno dallo spot. Le immagini non sono chiarissime, poi però la telecamera stringe e si capisce qualcosa di più.

"Eddai!", replica a De Martino una giovane cameraman (anzi, camera-girl), che fa appena in tempo a prendere la propria posizione dietro la telecamera e infilarsi le cuffie in testa. "Buona serata dal teatro Vittoria di Roma!", urla come da tradizione Stefano, a quel punto. Sì, lo show ora può davvero cominciare. E non sarà a lieto fine, perché il povero Marco, accompagnato in studio dalla moglie Giovanna, dopo aver rifiutato più volte offerte del Dottore non proprio di poco conto (da 30mila a 20mila euro), confidando nella fortuna nelle proprie male, ha tenuto duro fino all'ultimo pacco vedendo andare in fumo 50mila euro e tornando a casa con 1 euro. Alla faccia del premio di consolazione.