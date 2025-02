Eurovision 2025, dal conduttori a Gabry Ponte: chi sono gli italiani al San Marino Contest

Alessandra Menzani 27 febbraio 2025 a

La vita fa giri strani e poi alla fine i conti tornano sempre, dice saggiamente qualcuno. Vale lo stesso per l’amore e per la musica. Volevamo tanto che il tormentone patriottico Tutta l’Italia di Gabry Ponte, lanciato a Sanremo, partecipasse all’Eurofestival con la bandiera tricolore (al posto di Olly che ha rinunciato all’invito) anche per suonarle all’estone che ci prende in giro con Espresso Macchiato, che in qualche modo siamo stati accontentati. In qualche modo: il pezzo ora ha una concreta possibilità di entrare nella lista degli ammessi all’Eurofestival, e questa possibilità è che vinca il Festival di San Marino. Sì. Tutta l’Italia a San Marino, che come sappiamo bene non è Italia, ma è una Nazione a parte. Un po’ come quando Elisabetta Canalis, sarda, fece lo spot “La mia Liguria” in occasione di Sanremo. Viva la coerenza. Se dunque l’Italia manderà in gara Lucio Corsi con Volevo essere un duro, San Marino deve ancora scegliere il suo candidato. Ma noi sappiamo già per chi tifiano.

Da qualche anno la kermesse di San Marino è diventata una specie di ricettacolo di tutti coloro che cercano una seconda chance, perché magari Sanremo non li ha accettati, o sono arrivati in fondo alla classifica, o perché vogliono a tutti costi partecipare all’Eurovision e per farlo va bene ogni pertugio: la porta principale, la finestra, la porta sul retro. San Marino almeno è una possibilità. «È possibile, ed è abbastanza», diceva Bradley Cooper in Limitless. Qualche anno fa persino un big come Achille Lauro ne fece parte dopo un deludente piazzamento all’Ariston ma nemmeno la vittoria con Stripper gli garantì l’accesso all’Eurovision. Anche Loredana Bertè partecipò. Proprio ieri è stato svelato il cast della kermesse 2025. «Grazie al vostro entusiasmo», dice Gabry Ponte al pubblico, «mi sono deciso di partecipare al San Marino Contest sperando di portare Tutta l’Italia in tutta l’Europa!».

Ci saranno altri, in gara, una serie di nomi disparati e in qualche modo spariti dai radar da qualche tempo: la sarda Bianca Atzei, Boosta, Pierdavide Carone, Marco Carta (ex vincitore di Sanremo), Luisa Corna ( aveva partecipato al Festival con Fausto Leali nel 2002) e Silvia Salemi. Il San Marino Song Contest andrà in scena il prossimo 8 marzo e selezionerà il rappresentante per la 69esima edizione dell’Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. L’evento- arrivato alla quarta edizione - si tiene al Teatro Nuovo di Dogana e va in diretta su San Marino Rtv, oltre che su Rai Radio 2 e RaiPlay.

A condurre lo show, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti, con le incursioni dello spumeggiante Cristiano Malgioglio. La Rai punta molto sull’evento che sarà pure un Sanremo di Serie B (senza offesa) ma promette di crescere e poi nel 2025 è stucchevole essere snob. «Mi aspetto che questo grande evento perla Repubblica di San Marino possa avere ancora più visibilità, come merita. Non vogliamo copiare nessuno: vogliamo far sì che una selezione di cantanti da tutto il mondo possa partecipare e giocarsela per andare sul palco dell’Eurovision perla Repubblica di San Marino», ha detto Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

Il concorso di selezione per l’Eurovision Song Contest di San Marino cambia dunque nome e cambia veste. Il Direttore Generale della Rai e di San Marino RTV, Roberto Sergio, ha parlato di «evento rinnovato e riconoscibile» con «nomi di alto livello alla conduzione e una produzione di qualità» in risposta alla rilevanza mediatica conquistata negli anni e alla crescente attenzione degli spettatori italiani ed europei. Si punta molto sui social: «Sono il nuovo motore della comunicazione», dice Flora Canto. Tra un po’ magari canteremo Tutta San Marino. Olè.