Hackman, c'è un sospetto sulla morte: "La versione della figlia non torna". E il vicino smentisce al polizia

Giallo nel giallo. Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa "erano morti da tempo" quando ieri i loro cadaveri sono stati scoperti assieme a quello di uno dei loro cani. Lo ha detto lo sceriffo che segue le indagini Adan Mendoza in una conferenza stampa. "Non voglio azzardarmi a dire da quando", ha detto Mendoza aggiungendo che "non ci sono immediati segni di un atto criminale ma non lo abbiamo neppure ancora escluso. Questa è una indagine e teniamo tutto sul tavolo". E in questa storia drammatica ci sono diversi buchi.

Il primo riguarda l'allarme che è stato dato quando sono stati ritrovati i cadaveri. "Non si muovono, mandate qualcuno": con la voce rotta dall'emozione uno dei custodi della villa di Gene Hackman a Santa Fe ha implorato l'invio di soccorsi dopo aver trovato i corpi senza vita dell'attore di Il Braccio violento della legge e della moglie Betsy Arakawa. La registrazione della telefonata al 911 (il numero dei servizi di emergenza negli Usa) e' stata ottenuta da Tmz. Sullo sfondo si sentono latrati di cani. L'uomo dice di essersi trovato uno o due corpi e che serve immediata assistenza. Aggiunge di trovarsi all'esterno della villa ma di poter vedere "il corpo di lei" dalla finestra. "La porta e' chiusa, non posso entrare", afferma l'uomo contraddicendo il verbale della polizia secondo cui il portone della casa era aperto. E a lasciare perplessi gli investigatori è anche la versione della figlia dell'attore. Infatti secondo la polizia non c'erano segni ovvi di una fuga di gas come ipotizzato da Elizabeth Hackman, una dei tre figli che Gene aveva avuto con la prima moglie Fay Maltese. Solo l'autopsia potrà chiarire le cause del decesso e la dinamica di quanto accaduto.